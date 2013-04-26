表格：美国第一季GDP环比年率初值为成长2.5%,预估为增长3.0%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透4月26日 - 美国商务部周五公布:
* 第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.5%(预估为增长3.0%)，第四季为增长0.4%。
* 第一季最终销售增长1.5%(预估为增2.4%)，第四季为成长1.9%。
* 第一季GDP隐性平减指数初值为增长1.2%(预估为增长1.4%)，第四季为增长1.0%。
* 第一季个人消费支出(PCE)物价指数增长0.9%(预估为增长1.1%)，第四季为增长1.6%。
* 第一季核心PCE物价指数增长1.2%(预估为增长1.2%)，第四季为增长1.0%。
* 第一季消费者支出增长3.2%，为2010年第四季以来最大涨幅。
* 第一季出口增长2.9%，第四季为下滑2.8%。
* 第一季进口增长5.4%，创2010年第三季以来最大涨幅(第四季下滑4.2%)。
第一季GDP初值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第一季 第四季 第三季 2012年
初值 终值
实质GDP环比年率 2.5 0.4 3.1 2.2
国内产品最终销售 1.5 1.9 2.4 2.1
个人消费支出(PCE)物价指数 0.9 1.6 1.6 1.8
核心PCE物价指数 1.2 1.0 1.1 1.7
GDP隐性平减指数 1.2 1.0 2.7 1.8
消费者支出 3.2 1.8 1.6 1.9
耐久财(耐用品) 8.1 13.6 8.9 7.8
非耐久财 1.0 0.1 1.2 0.9
服务业 3.1 0.6 0.6 1.2
企业投资 2.1 13.2 -1.8 8.0
房屋投资 12.6 17.6 13.5 12.1
出口 2.9 -2.8 1.9 3.4
进口 5.4 -4.2 -0.6 2.4
政府采购 -4.1 -7.0 3.9 -1.7 (完)
浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 (编译 侯向明; 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。