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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 20:42 BJT

表格：美国第一季GDP环比年率初值为成长2.5%,预估为增长3.0%

路透4月26日 - 美国商务部周五公布:

* 第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.5%(预估为增长3.0%)，第四季为增长0.4%。

* 第一季最终销售增长1.5%(预估为增2.4%)，第四季为成长1.9%。

* 第一季GDP隐性平减指数初值为增长1.2%(预估为增长1.4%)，第四季为增长1.0%。

* 第一季个人消费支出(PCE)物价指数增长0.9%(预估为增长1.1%)，第四季为增长1.6%。

* 第一季核心PCE物价指数增长1.2%(预估为增长1.2%)，第四季为增长1.0%。

* 第一季消费者支出增长3.2%，为2010年第四季以来最大涨幅。

* 第一季出口增长2.9%，第四季为下滑2.8%。

* 第一季进口增长5.4%，创2010年第三季以来最大涨幅(第四季下滑4.2%)。

第一季GDP初值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第一季 第四季 第三季 2012年

初值 终值

实质GDP环比年率 2.5 0.4 3.1 2.2

国内产品最终销售 1.5 1.9 2.4 2.1

个人消费支出(PCE)物价指数 0.9 1.6 1.6 1.8

核心PCE物价指数 1.2 1.0 1.1 1.7

GDP隐性平减指数 1.2 1.0 2.7 1.8

消费者支出 3.2 1.8 1.6 1.9

耐久财(耐用品) 8.1 13.6 8.9 7.8

非耐久财 1.0 0.1 1.2 0.9

服务业 3.1 0.6 0.6 1.2

企业投资 2.1 13.2 -1.8 8.0

房屋投资 12.6 17.6 13.5 12.1

出口 2.9 -2.8 1.9 3.4

进口 5.4 -4.2 -0.6 2.4

政府采购 -4.1 -7.0 3.9 -1.7 (完)

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