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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 20:53 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货升水获提振

路透新加坡4月26日 - 亚洲燃料油现货升水周五受到提振，但交易商说，市场5月供给仍然充分，尽管本月稍早有短缺出现。

180-cst燃料油现货升水报每吨2.91美元，较前一日上涨0.25美元。380-cst燃料油现货升水报每吨3.20美元，较前一日上涨0.14美元。

“市场供应充足，我不确定交易是供给趋紧的反映，更多的是一种交易方式，旨在提升当月的升水，”新加坡一交易员说。

“本月初有些供应紧张，但现在不应该是这样了，因为低密度油品供给下个月将进入新加坡市场。”

5月料将有约50万吨的低密度调和油品抵达新加坡，将给市场带来缓解。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 王洋)
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