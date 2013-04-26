国际油市：亚洲燃料油现货升水获提振

180-cst燃料油现货升水报每吨2.91美元，较前一日上涨0.25美元。380-cst燃料油现货升水报每吨3.20美元，较前一日上涨0.14美元。

“市场供应充足，我不确定交易是供给趋紧的反映，更多的是一种交易方式，旨在提升当月的升水，”新加坡一交易员说。