国际油市：亚洲燃料油现货升水获提振

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡4月26日 - 亚洲燃料油现货升水周五受到提振，但交易商说，市场5月供给仍然充分，尽管本月稍早有短缺出现。
180-cst燃料油现货升水报每吨2.91美元，较前一日上涨0.25美元。380-cst燃料油现货升水报每吨3.20美元，较前一日上涨0.14美元。
“市场供应充足，我不确定交易是供给趋紧的反映，更多的是一种交易方式，旨在提升当月的升水，”新加坡一交易员说。
“本月初有些供应紧张，但现在不应该是这样了，因为低密度油品供给下个月将进入新加坡市场。”
5月料将有约50万吨的低密度调和油品抵达新加坡，将给市场带来缓解。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 王洋)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。