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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 21:01 BJT

美国热股：三星电子抢夺更多苹果的手机市场份额--IDC

路透4月26日 - 调研公司IDC表示，三星电子 在最新一季从苹果手中抢走更多市场份额，其手机售量占据全球市场三分之一。

苹果股价周四收报408.38美元。(完)

(编译 田建华; 审校 侯向明)
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