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市场报道 | 2013年 4月 26日 星期五 21:07 BJT

美国热股：WEYERHAEUSER第一季净利增长逾两倍，股价盘前上涨

路透4月26日 - 综合木材产品公司WEYERHAEUSER 公布第一季净利增长逾两倍，因美国房市复苏。该公司还表示，预计当前季度其林木产品出货量将增加。

周四该公司股价收报31.38美元，今日盘前上涨1.8%。(完)

(编译 田建华; 审校)
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