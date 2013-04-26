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市场报道 | 2013年 4月 26日 星期五 21:07 BJT

美国热股：VF第一季获利增长26%，股价盘前上涨

路透4月26日 - 服饰企业VF Corp 公布第一季获利增长26%，受助于利润率改善。该公司主打品牌包括The North Face和The Vans。

周四该公司股价收报178.75美元，盘前交易中上涨2%。(完)

(编译 田建华; 审校 侯向明)
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