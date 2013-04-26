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市场报道 | 2013年 4月 26日 星期五 21:13 BJT

美国热股：LAZARD第一季净利锐减，财务顾问业务获利下滑

路透4月26日 - 投资银行LAZARD 公布第一季净利下滑40%，在并购活动低迷的市场环境下，其财务顾问业务获利减少。

周四LAZARD股价收报33.16美元。(完)

(编译 田建华; 审校)
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