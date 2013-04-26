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市场报道 | 2013年 4月 26日 星期五 21:12 BJT

美国热股：亚马逊第一季获利稳健，国际业务营收增长放慢

路透4月26日 - 全球最大的互联网零售商--亚马逊 公布第一季获利稳健，因其对送货费用和其他成本加以控制。不过国际业务营收增长放慢。

亚马逊公布净利和营业利润较上年同期下滑。不过根据B Riley & Co.的分析师Scott Tilghman，该公司毛利率达到26.6%，为至少10年高点。

周四亚马逊股价收报274.40美元，盘前交易中下跌2.8%。(完)

(编译 田建华; 审校 侯向明)
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