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市场报道 | 2013年 4月 26日 星期五 21:43 BJT

美国股市：开低，因美国第一季GDP数据弱于预期

路透纽约4月26日 - 美国股市周五开低，因数据显示美国第一季国民生产总值(GDP)增速不及预期。

道琼工业指数 下跌5.60点或0.04%，报14,695.20点；标准普尔500指数 下跌1.83点或0.12%，报1,583.33点；Nasdaq综合股价指数 下跌6.20点或0.19%，报3,283.79点。(完)
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