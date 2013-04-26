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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 21:59 BJT

表格：汤森路透/密西根大学美国4月消费者信心指数终值为76.4

路透纽约4月26日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国4月消费者信心指数终值为76.4(路透调查预估为73.2)，初值为72.3。

* 汤森路透/密西根大学美国4月消费者现况指数终值为89.9(预估为85.0)，初值为84.8。

* 汤森路透/密西根大学美国4月消费者预期指数终值为67.8(预估为64.6)，初值为64.2。

以下为详细数据:

4月终值 4月初值 3月 2月 1月 12月 11月

信心指数 76.4 72.3 78.6 77.6 73.8 72.9 82.7

现况指数 89.9 84.8 90.7 89.0 85.0 87.0 90.6

预期指数 67.8 64.2 70.8 70.2 66.6 63.8 77.7

一年通胀预期 3.1 3.0 3.2 3.3 3.3 3.2 3.1

五年通胀预期 2.9 2.8 2.8 3.0 2.9 2.9 2.8(完) (编译 侯向明; 审校 王洋)
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