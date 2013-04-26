美国各类经济指标总览--2013/04/26

美国商务部周五公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.5%(预估为增长3.0%)，第四季为增长0.4% 。第一季GDP隐性平减指数初值为增长1.2%(预估为增长1.4%)，第四季为增长1.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 7.6 (3月) 7.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加8.8 (3月) 增加26.8 (2月修正值) 平均时薪(%) 持平 (3月) +0.1 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (3月) +0.7% (2月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%) +0.5 (3月) -0.3 (2月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.6 (3月) +0.7 (2月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (3月) +0.2 (2月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.5 (第一季初值) +0.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.2 (第一季初值) +1.0 (第四季终值) 零售销售(%) -0.4 (3月) +1.0 (2月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差430.0 (2月) 逆差444.6 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) +0.4 (3月) +1.1 (2月修正值) 产能利用率(%) 78.5 (3月) 78.3 (2月修正值) 初请失业金人数(万人) 33.9 (4月20日当周) 35.5 (4月13日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,070 (3月) 赤字2,040 (2月) 领先指标(%) -0.1 (3月) +0.5 (2月) 个人所得(%) -3.6 (1月) +2.6 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加181.4 (2月) 增加127.3 (1月修正值) 企业库存(%) +0.1 (2月) +0.9 (1月修正值) 建筑支出(%) +1.2 (2月) -2.1 (1月修正值) 消费者信心 59.7 (3月) 68.0 (2月修正值) 房屋开工(万户) 103.6 (3月) 96.8 (2月修正值) 建筑许可(万户) 90.7 (3月修正值) 93.9 (2月修正值) 成屋销售(万户) 492 (3月) 495 (2月修正值) 新屋销售(万户) 41.7 (3月) 41.1 (2月修正值) 工厂订单(%) +3.0 (2月) -1.0 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -5.7 (3月) +4.3 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 54.4 (3月) 56.0 (2月) 供应管理协会制造业指数 51.3 (3月) 54.2 (2月) 趸售(批发)库存(%) -0.3 (2月) +0.8 (1月修正值) 进口物价(%) -0.5 (3月) +0.6 (2月) 出口物价(%) -0.4 (3月) +0.7 (2月) 单位劳工成本(%) +4.6 (第四季修正值) -1.9 (第三季) 非农业生产率(%) -1.9 (第四季修正值) +3.1 (第三季) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)