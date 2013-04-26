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市场报道 | 2013年 4月 26日 星期五 22:04 BJT

美国各类经济指标总览--2013/04/26

美国商务部周五公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.5%(预估为增长3.0%)，第四季为增长0.4%
。第一季GDP隐性平减指数初值为增长1.2%(预估为增长1.4%)，第四季为增长1.0%。 

                                    当前值                            前次值  
 失业率(%)                             7.6  (3月)                        7.7  (2月修正值)
 非农业就业岗位(万)                增加8.8  (3月)                   增加26.8  (2月修正值)
 平均时薪(%)                          持平  (3月)                       +0.1  (2月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)               -0.2  (3月)                      +0.7%  (2月)
 不包括食品和能源CPI(%)               +0.1  (3月)                       +0.2  (2月)
 实质所得(%)                          +0.5  (3月)                       -0.3  (2月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)               -0.6  (3月)                       +0.7  (2月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)               +0.2  (3月)                       +0.2  (2月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                 +2.5  (第一季初值)                +0.4  (第四季终值)
 GDP平减指数(%)                       +1.2  (第一季初值)                +1.0  (第四季终值)
 零售销售(%)                          -0.4  (3月)                       +1.0  (2月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)            逆差430.0  (2月)                  逆差444.6  (1月修正值)
 雇佣成本(%)                          +0.4  (第三季)                    +0.5  (第二季修正值)
 工业生产(%)                          +0.4  (3月)                       +1.1  (2月修正值)
 产能利用率(%)                        78.5  (3月)                       78.3  (2月修正值)
 初请失业金人数(万人)                 33.9  (4月20日当周)               35.5  (4月13日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                赤字1,070  (3月)                  赤字2,040  (2月)
 领先指标(%)                          -0.1  (3月)                       +0.5  (2月)
 个人所得(%)                          -3.6  (1月)                       +2.6  (12月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)             持平  (1月)                       持平  (12月)
 消费者信贷(亿美元)              增加181.4  (2月)                  增加127.3  (1月修正值)
 企业库存(%)                          +0.1  (2月)                       +0.9  (1月修正值)
 建筑支出(%)                          +1.2  (2月)                       -2.1  (1月修正值)
 消费者信心                           59.7  (3月)                       68.0  (2月修正值)
 房屋开工(万户)                      103.6  (3月)                       96.8  (2月修正值)
 建筑许可(万户)                       90.7  (3月修正值)                 93.9  (2月修正值)
 成屋销售(万户)                        492  (3月)                        495  (2月修正值)
 新屋销售(万户)                       41.7  (3月)                       41.1  (2月修正值)
 工厂订单(%)                          +3.0  (2月)                       -1.0  (2月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                -5.7  (3月)                       +4.3  (2月修正值)
 供应管理协会非制造业指数             54.4  (3月)                       56.0  (2月)
 供应管理协会制造业指数               51.3  (3月)                       54.2  (2月)
 趸售(批发)库存(%)                    -0.3  (2月)                       +0.8  (1月修正值)
 进口物价(%)                          -0.5  (3月)                       +0.6  (2月)
 出口物价(%)                          -0.4  (3月)                       +0.7  (2月)
 单位劳工成本(%)                      +4.6  (第四季修正值)              -1.9  (第三季)
 非农业生产率(%)                      -1.9  (第四季修正值)              +3.1  (第三季)
 经常账(亿美元)                赤字1,104.2  (第四季)             赤字1,124.5  (第三季修正值)
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