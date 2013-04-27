中国证券: 证监会拟将股票型基金仓位下限提高至80%--征求意见稿

路透上海4月27日 - 中国证监会周五就修订《证券投资基金运作管理办法》对外公开征求意见，拟将股票型基金的仓位下限由60%提高至80%，同时基金投资单只债券和其他基金的比例不得超过基金资产净值的10%。

刊登在证监会网上的征求意见稿显示，证监会拟明确基金投资的杠杆上限，规定“基金的总资产不得超过基金净资产的140%”，整体上控制常规基金的杠杆水平。对于明确约定采用杠杆策略等特殊产品，则再另行规定。

证监会表示，此次修订的总体思路是，将保护持有人利益放在首位，按照“加强监管、放松管制”的要求，既要推动行业创新发展，又要切实加强风险防范，促进基金行业和资本市场健康发展。

修订起草说明表示，从历史统计来看，股票型基金仓位总体上一直在80%-90%之间，目前只有13.5%的基金仓位在80%以下，此项调整对多数基金无直接影响。目前股票型基金的仓位下限为60%。

此外，现行《运作办法》在制定之初，由于债券市场尚不发达，债券型基金数量较少，因此只对股票投资提出了10%的分散化要求，未对基金持有单只债券提出比例限制。随着债券市场的快速发展，违约风险逐步加大，债券型基金的风险防范需要特别关注。为此，证监会参照国际惯例，拟将10%的分散化要求从股票扩大到债券等其他证券。

修订稿亦有多项其他突破，包括要求基金中基金持有其他单只基金，其市值不得超过基金资产净值的20%，或投资于其他基金中基金；并鼓励小基金“关停并转”，要求连续六十个工作日持有人不满两百人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当召集基金份额持有人大会就基金是否继续存续进行表决。

另外，原《运作办法》规定，拟募集基金不得“与拟任基金管理人已管理的基金雷同”，主要考虑是初期基金数量较少，审批较为严格，基金公司应当积极创新，不得为获得批文而简单复制或抄袭。而修订稿根据市场发展情况，取消了原来的规定，基金公司可以根据市场需求自主决定产品设计。

修订稿亦拟进一步降低发起式基金的成立门槛，取消初始募集金额不少于5,000万、持有人不少于200人的要求，发起资金(不少于1,000万)和锁定期限(不少于三年)的标准则仍然维持不变。

证监会此次明确《运作办法》适用范围为“公开募集”的基金。并在最后针对近年来，证监会批准的一些特殊基金品种，在部分环节已经突破了《运作办法》的一些条款的情况，例如创新封闭式基金突破了基金成立后“办理赎回的期限不得超过三个月”的规定，货币基金突破了默认现金分红的规定等。对一些条款相应增加了例外情形，允许“中国证监会规定的特殊品种除外”。

证监会新闻发言人并表示，下一步将根据社会各方面的意见，对《运作办法》进行修改完善后适时发布实施。(完)

参看细节,请点击中国证监会网站(here) (发稿 徐永; 审校 林高丽)