中国新债: 农发行下周五将招标发行至多300亿元固息债，期限三年

路透上海4月27日 - 中国农业发展银行周六公告称，将于下周五(5月3日)在银行间债市招标发行至多200亿元人民币固息金融债，期限三年。首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券。

刊登在中国债券信息网的公告称，该期债为农发行今年第九期金融债，按年付息。采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。

该期债首场招标时间为5月3日上午10:00-11:00，5月6日-5月10日为分销期，缴款日和起息日同为5月10日，5月16日上市。(完)

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