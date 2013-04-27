中国新债: 招商证券下周五将招标发行30亿元短期融资券,期限三个月

标题新闻：路透调查显示3月OPEC日产油量环比下降23万桶，至3,201万桶，减产协议执行率达95%
OPEC：石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月27日 - 中国招商证券股份有限公司 周六公告称,将于下周五(5月3日)招标发行30 亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天). 刊登在中国债券信息网的公告称,上述短融具体招标时间为5月3日14:00-15:00.具体条款如下: 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 招商证券 86 30 3 5/3招标 工商银行 AAA 5/6 5/7 农业银行等 ========================================================================================(完) 参看详情,请点选中国债券信息网(here) (发稿 徐永; 审校 林高丽)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。