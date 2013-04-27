中国新债: 招商证券下周五将招标发行30亿元短期融资券,期限三个月

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑

路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。