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亚洲 | 2013年 4月 27日 星期六 15:02 BJT

中国新债: 招商证券下周五将招标发行30亿元短期融资券,期限三个月

路透上海4月27日 - 中国招商证券股份有限公司 周六公告称,将于下周五(5月3日)招标发行30
亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天).
    
    刊登在中国债券信息网的公告称,上述短融具体招标时间为5月3日14:00-15:00.具体条款如下:
    
    具体条款如下:    
 发行人    注册金额  拟发规模  期限   发行日     承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)  (月)                                   (缴款日)    
 ======================================================================================== 
 招商证券     86      30        3    5/3招标     工商银行     AAA       5/6       5/7
                                     农业银行等 
 ========================================================================================(完)
    
  参看详情,请点选中国债券信息网(here)

 (发稿 徐永; 审校 林高丽)

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