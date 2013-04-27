中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利2.05亿元，同比增长36%

刊登在深交所的季报并显示，公司一季度实现营业收入180.93亿元人民币，同比下降2.79%；基本每股收益为0.06元人民币。

季报称，展望下一报告期，电信行业设备投资将聚焦无线及有线网络宽带化及其配套设施建设。公司将致力于产品创新与方案经营，聚焦主流产品，提升研发效率，深化人口大国及主流运营商战略，聚焦优势市场同时积极拓展政企及服务市场。