中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利2.05亿元，同比增长36%

标题新闻：路透调查显示3月OPEC日产油量环比下降23万桶，至3,201万桶，减产协议执行率达95%
OPEC：石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月27日 - 中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司 公告称,一季度实现净利润2.05亿元人民币，同比增长35.87%。
刊登在深交所的季报并显示，公司一季度实现营业收入180.93亿元人民币，同比下降2.79%；基本每股收益为0.06元人民币。
季报称，展望下一报告期，电信行业设备投资将聚焦无线及有线网络宽带化及其配套设施建设。公司将致力于产品创新与方案经营，聚焦主流产品，提升研发效率，深化人口大国及主流运营商战略，聚焦优势市场同时积极拓展政企及服务市场。
中兴通讯A股周五收报11.34元，跌1.99%；过去三个月累计上涨逾10%。(完)
欲了解详情,请点选深圳证交所公告(here) (发稿 徐永; 审校 林高丽)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。