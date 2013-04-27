中国电力： 上半年用电量预计同比增长5.5%-6.5%--中电联

标题新闻：路透调查显示3月OPEC日产油量环比下降23万桶，至3,201万桶，减产协议执行率达95%
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路透上海4月27日 - 中国电力企业联合会预计，上半年全社会用电量同比增长5.5%-6.5%，全年全社会用电量同比增长6.5%-8.5%，全年全国电力供需总体平衡。
据新华社报导，中电联秘书长王志轩在周六召开的新闻发布会上说，后三季度中国经济增长有望温和回升，用电需求增速也将有所回升。预计上半年全国全社会用电量2.51万亿至2.53万亿千瓦时，全年全社会用电量5.28万亿至5.38万亿千瓦时。
后三季度，中国电力供应能力也将继续增强。中电联预计，上半年全国新增发电装机容量4,100万千瓦左右，全年新增发电装机容量8,700万千瓦左右。今年底，全国发电装机容量将达到12.3亿千瓦左右，装机规模有望跃居世界第一。
同时，后三季度中国电力供需也面临一些不利因素。王志轩说，近几年气候变化频繁、气温波动加剧，气候对用电负荷的影响越来越明显。今年迎峰度夏期间，华东和华北区域部分省份在迎峰度夏高峰时段可能出现电力供应偏紧。此外，天然气价格改革将推高天然气发电成本，影响到天然气发电机组的顶峰发电能力。
国家能源局此前数字显示，3月全社会用电量4,241亿千瓦时，同比增长仅有2%；整个一季度来看，同比增速为4.3%。(完)
(发稿 徐永; 审校 林高丽)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。