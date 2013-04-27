中国电力： 上半年用电量预计同比增长5.5%-6.5%--中电联

据新华社报导，中电联秘书长王志轩在周六召开的新闻发布会上说，后三季度中国经济增长有望温和回升，用电需求增速也将有所回升。预计上半年全国全社会用电量2.51万亿至2.53万亿千瓦时，全年全社会用电量5.28万亿至5.38万亿千瓦时。