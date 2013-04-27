中国疫情：湖南省首次发现确诊禽流感病例

标题新闻：路透调查显示3月OPEC日产油量环比下降23万桶，至3,201万桶，减产协议执行率达95%
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路透上海4月27日 - 新华社周六报导，中国湖南省确诊首例人感染H7N9禽流感病例。此外，湖南还收治1例来自江西省铜鼓县的人感染H7N9禽流感确诊病例。
另据中国广播网消息，截止4月27日19点，中国大陆共确诊H7N9禽流感病例120例，其中死亡23人。台湾亦已有1例确诊病例。
新华社报导，湖南省卫生厅27日下午6时发布，患者管某，女，64岁，邵阳市双清区人。患者于4月14日无明显诱因出现乏力、发热。27日中国疾控中心检测复核结果为人感染H7N9禽流感病毒核酸阳性。
经调查，管某发病前4天有与禽类接触史。管某的密切接触者共41人，已及时采取医学观察措施。截至目前，所有密切接触者均未发现异常。
此外，湖南省还通报了一例来自江西省铜鼓县的人感染H7Z9禽流感确诊病例。患者焦某，男，54岁，江西省宜春市铜鼓县人，从事卤猪肉贩卖职业。(完) (发稿 徐永; 审校 林高丽)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。