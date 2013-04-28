《美债一周展望》公债收益率下跌，因美国GDP逊于预期加剧增长忧虑

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月14日

路透上海4月14日 - 在连续空窗近三周后，中国央行公开市场本周恢复逆回购操作，单周并转为净投放70 0亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并 未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。 分析人士指出，MLF作为现阶段补充基础货币的主要工具，其规模已累计到逾4万亿之巨，而今年以来人民 币贬值压力暂缓，相应地外汇占款下降势头初步得到遏制，投放基础货币的压力亦减轻，此时央行降低MLF存 量并辅以部分逆回购替代也是顺势而为。 他们并认为，央行此举一方面是趁外部压力减缓的有利时机，对流动性总量适度控制，以此支撑降杠杆及 防风险货币政策目标的实现，此外在MLF存量降低初期，通过暂时增加期限更短的逆回购，灵活操作以保证流 动性平稳过渡。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO