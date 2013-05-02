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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 09:45 BJT

中国数据：汇丰4月制造业PMI终值降至50.4，新出口订单四个月来首度萎缩

路透北京5月2日 - 汇丰(HSBC)周四公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI) 终值降至50.4，略逊于本月初值，新出口订单分项则四个月来首度降至荣枯线下方。

上月PMI终值为51.6；上周公布的4月初值为50.5。该指数连续第六个月处在荣枯分水岭50上方。

Markit提供的新闻稿并显示，4月制造业产出和新订单分项指数双双回落，新出口订单则从上月的50.5降至48.4，且较4月初值48.6下调。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数，各指标及其权重分别是：新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1，其中供货时间指数作反向计算，使其可比性与其它指标一致。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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