中国数据：汇丰4月制造业PMI终值降至50.4，新出口订单四个月来首度萎缩

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透北京5月2日 - 汇丰(HSBC)周四公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI) 终值降至50.4，略逊于本月初值，新出口订单分项则四个月来首度降至荣枯线下方。
上月PMI终值为51.6；上周公布的4月初值为50.5。该指数连续第六个月处在荣枯分水岭50上方。
Markit提供的新闻稿并显示，4月制造业产出和新订单分项指数双双回落，新出口订单则从上月的50.5降至48.4，且较4月初值48.6下调。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数，各指标及其权重分别是：新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1，其中供货时间指数作反向计算，使其可比性与其它指标一致。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。