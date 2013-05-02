中国数据：汇丰4月制造业PMI终值降至50.4，新出口订单四个月来首度萎缩

路透北京5月2日 - 汇丰(HSBC)周四公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI) 终值降至50.4，略逊于本月初值，新出口订单分项则四个月来首度降至荣枯线下方。

上月PMI终值为51.6；上周公布的4月初值为50.5。该指数连续第六个月处在荣枯分水岭50上方。

Markit提供的新闻稿并显示，4月制造业产出和新订单分项指数双双回落，新出口订单则从上月的50.5降至48.4，且较4月初值48.6下调。