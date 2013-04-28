企业并购：三井住友银行洽谈收购TPG所持BTPN的40%股份

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透香港/东京4月29日 - 知情人士对路透表示，日本三井住友银行拟收购TPG Capital所持印尼一家银行BTPN价值12亿美元的股份，谈判已进入高级阶段。
三井住友银行收购这家以市值计印尼第七大银行，是日本公司在印尼高速增长的金融服务市场中寻求成长的又一案例。TPG的售股交易也将是美国私募股权投资者从早期投资亚洲金融机构而赚取丰厚利润的又一个例证。
2008年，TPG Capital Management LP 斥资1.95亿美元收购了印尼养老金领取者的储蓄银行--Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT (BTPN) 71.6%的股份。TPG在2010年进行配股交易后持股比例降至58.5%。
消息人士补充道，三井住友银行目前正在协商收购TPG所持BTPN的40%股份，遵循了印尼最新银行业外资所有权限制。基于周五股价，这部分股份目前价值12亿美元。三井住友银行是日本以资产计第三大银行--三井住友金融集团 的子公司。
三井住友银行和TPG均拒绝置评。
由于协商的保密性，消息人士拒绝透露身份。
一名了解情况的消息人士表示，TPG高管本周在东京再度展开一轮谈判。知情人士称，尚不清楚TPG将如何处理剩余的18.5%股份，不过该公司可能会在公开市场予以出售。
BTPN创建于1958年，现为一家成熟的商业银行，市值达30亿美元，拥有超过1.9万名员工及逾1万个分支机构。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，