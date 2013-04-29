《中国经济分析》人民币汇改决心难掩中国政策困境

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海4月27日 - 中国央行一方面就人民币汇率改革表示决心，而另一方面又加强市场干预，这凸显出在让人民币自由浮动进程中央行需要掌握好一个度。

包括美国在内的批评者认为央行干预是中国故意拖延，阻止市场力量决定人民币汇率的又一例证。

但是，在超宽松货币政策背景下，中国的贸易伙伴国大规模发行货币，促使投机热钱汹涌流入新兴市场，令今年人民币面临强大的升值压力。

“很难得出操纵货币的结论，”野村证券驻香港的首席中国经济分析师张智威说道。“如今央行行长所做的很多事情，并不一定是最好的选择。眼下我们处于未知的时代，一切都是相关的。”

人民币汇率波幅受到央行严格管控，每日相对中间价向上或向下的波动限制为1%。不过，随着中国努力调整经济结构，减少对出口的依赖并增加国内消费，中国政府正稳步放松对汇率的管制。

包括很多西方政府在内的批评者称，中国政府开放市场的步伐不够快。一些人还表示，中国迄今的动作缺乏实际内容。而中国则担心开放步伐过快会破坏经济稳定。

很多交易人士认为，去年第四季度中国央行基本上抛弃了其传统的买汇角色，释放出放松市场控制的信号。

即便是企业当时拒绝在每日限制波动区间内用美元兑换人民币导致交易量暴跌，央行仍袖手旁观。

但是随着流入中国经济的美元数量快速增长，2013年中国央行重新回归保姆角色。中国拥有全球最大规模的外汇储备，今年第一季外储又增加了1,280亿美元，创下2011年第二季度以来最大的单季增加额。

“近期恢复大规模干预令人忧心，”美国财政部在4月12日发布的半年度汇率报告中说道。

该报告称，中国通过购买外汇，人为保持人民币币值处于低位。报告还批评中国不愿透明地披露干预情况。

在中国人民银行进行干预的同时，央行行长们则表示，中国仍坚定地走在改革的道路上。

中国央行副行长易纲4月17日在于华盛顿举行的一场国际货币基金组织（IMF）论坛上表示，进一步扩大人民币汇率波动区间的时机到了。次日，他又表示进一步开放中国资本账户的条件已经成熟。

随后另一名央行官员也在中国官方英文媒体《中国日报》上发表了类似言论。

但这些言论在中文官方媒体上获得的报道不多，因此一些交易人士认为，这些关于改革的言论仅是面向海外的政治姿态。

**升值预期**

在上周稍晚华盛顿20国集团（G20）峰会召开之前，中国央行将每日人民币中间价设定在一系列纪录高位，引发外界猜测，此举是为防范关于人民币估值过低的指责。

“这一连串处于纪录高位的中间价，与人民银行保持人民币稳定的承诺相违背，”一家欧洲银行驻上海的交易员称。“鉴于这种透明度的缺乏，很多揣测性言论甚嚣尘上。”

4月12至17日，中国央行让人民币升值236个基点，一路创下多个纪录高位。而2012年全年，人民币升值幅度仅为154个基点。

而这一时机正好覆盖美国财政部汇率报告的发布，美国国务卿克里访华，以及G20会议。在过去，这些事件都是外界指责中国汇率管制的平台。

另一方面，在峰会结束后，人民币继续创纪录高位，央行数据显示，离岸和在岸企业都对人民币持升值预期。

**外国企业想要什么**

中国面临的另一困境是，尽管人民币自由化从长期来看对经济有利，但从短期来看，则会妨碍提振人民币在国际贸易中的应用。

让贸易伙伴使用人民币进行交易结算，可以降低中国企业的汇率风险，也减少了继续积累外汇储备的必要。中国外汇储备相当于其2012年GDP的40%。

但是对于追求利润的企业而言，解决自身利润问题要比帮助中国减轻汇率风险更为重要。当希腊债务危机波及全球市场，人民币兑美元在2012年上半年贬值之际，企业纷纷减持人民币资产或放弃以人民币进行贸易结算。

“在保持货币稳定的情况下允许小幅升值是好的做法，”摩根大通人民币交易负责人胡文涛说道。

“眼下人民币显然强势，原因是他们想向企业展现友好姿态：‘来，用我们的货币结算吧。’”

他表示，这与人民币自由化不同，但当前是必要的。（完）