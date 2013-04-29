金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览

路透4月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.05%，报1,022.92点。

中国股市：沪综指周五收挫1%，并创下四个月来收盘新低。分析师指出，近日中国将陆续公布4月各项经济数据，经济减速前行的担忧笼罩市场，又逢五一小长假将至，不少投资者选择暂时离场，大盘在较清淡的交投中创下近阶段新低。沪综指 收报2,177.912点，跌21.395点或0.97%，此前收盘低点为去年12月24日的2,159.05点。4月大盘累计下跌2.6%，为连续第三个月下跌。上海A股今日成交额为649亿元人民币，较上日的842亿元减逾两成。

香港股市：升至3月中以来高点，大宗商品实货价格回升，协助强化获利题材推动的中国金融及能源大型股涨势。恒生指数 收涨0.7%，报22,547.7点，为3月14日以来最高收位。恒生国企指数 上涨0.6%。两大指数本周分别上涨2.4%及2.3%。

中国汇市：人民币兑美元即期 收盘跟随中间价双双创下历史新高。中间价较前一交易日大涨92个基点，但接连意外高开也让市场交投更显警惕。离岸CNH价格与境内即期再次倒挂，加之节前购汇需求在低价吸引下浮现，盘间人民币涨幅略缩，但仍维持在日间波幅上限不远处。

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印度股市：下跌，结束连续四天的涨势，因近期由降息的预期引发的大幅涨势似已过度，导致ICICI Bank等银行股下跌。下周印度央行将召开一年一度的政策审议会议。指标BSE指数 收低0.62%，或120.13点，报19,286.72点，从周四的一个多月收盘高点回落，本周收升1.4%。NSE指数 收低0.76%或44.85点，收报5,871.45点，本周收升1.5%。

印度汇市：印度卢比收低，本周收跌0.8%，受月末进口商的美元需求和股市疲态的拖累。卢比兑美元 收报54.375/385，周四收盘价报54.21/22。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,380.680点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高低0.69%至743.31点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.26%，报31.2540卢布，卢布兑欧元 跌0.54%，至40.7320卢布。 ========================================================================================

巴西股市：拉美股市大挫，因此前美国公布的第一季经济成长数据令人失望，引燃对全球经济的忧虑。圣保罗交易所Bovespa指数 跌1.29%至54,252.04点。

巴西汇市：巴西雷亚尔连续第三天走强，因投资者预计巴西银行 旗下保险公司BB Seguridade的首次公开发行以及Gol airline's 的常旅客计划将引发美元流入。雷亚尔兑美元 上涨0.18%，报1.9980。

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南非股市：小幅收低，因Gold Fields 等黄金生产商股票再遭打压超过了银行和零售商股涨势的影响。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.17%，报34,339.26点。综合指数 收低0.12%，至39,082.42点。