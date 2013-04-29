《全球重要经济事件一览表》--4月29日-5月6日

路透4月29日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
4月29日(一)
渥太华--加拿大央行总裁卡尼与几位国内财经记者在央行总部举行非正式午餐会。
4月30日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(至5月1日)。
5月1日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。
华盛顿--美国财政部负责国内金融事务的次长米勒在美国投资公司协会(ICI)发表演说。
苏黎世--瑞士央行理事祖布鲁克发表讲话。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在汤森路透监管峰会上发表讲话。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特就经济预估发表讲话(1800GMT)。
5月2日(四)
埃德蒙顿--加拿大央行总裁卡尼在亚伯达省发表演讲并举行记者会。
布拉迪斯拉发--欧洲央行执委会会议，会后将公布利率决议并举行记者会。
伦敦--欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti爵士就土耳其、北非及新兴欧洲经济前景发表演说。
布鲁塞尔--欧盟执委会发表欧盟国家春季预估及分析。欧盟经济暨货币事务执委雷恩将举行记者会。
5月3日(五)
华盛顿--美联储理事塔鲁洛在华盛顿彼得森研究所就“评估为增进金融稳定而实施的改革进展”发表讲话(1630)。
里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在里奇蒙风险管理协会，就“2013年5月的经济展望”发表讲话(1645)。
多伦多--加拿大央行总裁卡尼发表讲话。
东京--日本央行公布4月政策会议记录。
5月5日(日)
俄亥俄州--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在托莱多大学(University of Toledo)发表演说。
5月6日(一)
暂未重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布尔日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 白云; 审校 李爽)