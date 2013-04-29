港报社评：经济民主齐步走，解港深层矛盾--经济日报4月29日

全国人大委员长张德江指香港深层矛盾渐现，须警觉竞争优势弱化，反映中央担忧香港政治争拗不断，政治凌驾经济将损竞争力。本港经济转型固不容再蹉跎，惟政制民主化亦须前进，只有经济政治发展并举，才最符本港利益。

中央对港人由过去的提醒鼓励，现开门见山地警惕，相信亦因中央担心香港近年日益政治化，若在政治争拗中迷失，忽略经济，香港退步速度将更快。

一方面，内地经济高速发展，近水楼台的香港，本应加强与内地合作分享成果。惟部分港人不断上纲上反对中港互动，更对内地处处设防，损害中港合作基础，打击香港发展潜力。

此外，政治争拗更恐损香港竞争力根本，如立法会运作再三被议员“拉布”阻碍；泛民主派更提出“占领中环”争民主，中央深忧这种为达政治目的、不惜牺牲经济的取态，会冲击本港国际金融中心地位。

因本港政制民主化既是港人愿望，亦是中央在基本法内的承诺。港人尤其关注2017年特首选举是否公平普及的真普选，藉提高市民的政治参与，增加特首的认受性，让市民与港府同心同德推动香港前行。惟民主发展若欠牢固的经济基础，港人纵争得普选。

因此最符合港人利益的道路，是经济、政治发展均不偏废，既要戮力推动经济转型，提高竞争力；亦要推进政治民主，但推动民主是为减少政治争拗，而非制造更多争拗，故就如特首普选应透过理性讨论，寻求本港内部最大公约数，并与中央沟通，以达共识。只有如此，才可增加经济竞争力改善民生，亦可提高公众民主参与助社会和谐。 (A08)