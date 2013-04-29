港报财经评论：便宜资金搞乱市场--信报4月29日

便宜资金搞乱市场/ 习广思

港股上周反弹多日，仍无法提升市场信心，一来成交不足，二来反弹不够全面。然而，股市一点都不悲观，港股由寻底逐步筑底，弱势中资股止跌反弹，均是利好讯号，有意逐批吸纳股票的投资者应该开始入市。过去两周资金轮动明显，而且轮流接力，先见中港地产股上升，继而中资电讯股、油股、金融股。今日期指结算，市场等待大户对撼，但A股一连休市3日，恐怕大户在上周五已厮杀得七七八八，加上日股休市，未来几日欧美央行议息，本周股市仍以观望为主。美股未见调整，上周五GDP数据虽然逊色，但股市反应不大，公司业绩及消费开支成为看好的投资者炒作理由。本周央行议息，会否再有放水提示？另一方面，阿May就到，美股投资者怕不怕Sell in May？花旗分析员做了一个复杂但有趣的分析，分析员统计近10年来各类金融资产的净发行量，发现在金融海啸后，全球多项金融资产的净发行量减少，再考虑到央行干预带来的资金，整个金融市场可供投资的证券正在减少。事实上，央行发债规模大幅增加，其实是央行自己买回居多。

其次，一些政府支持发行的证券，例如两房所发行的按揭抵押证券，均已经大幅萎缩。尽管企债发行量提升，但金融机构的债券发行量不高。花旗所描绘的图画是，世界资金愈来愈多，却其实，大家可投资的金融资产正在减少。这就是全球资本过剩的现象。年初提及过贝恩的报告指出，全球便宜资金充斥，即时的影响是瘫痪、搞乱及扭曲投资决定。贝恩指出，过去20年全球加速金融化，尤其是欧美金融创新、高频电脑的科技，加上杠杆交易，金融资产极速膨胀，未来10年，情况将进一步加剧，一方面新兴市场急速崛起，另一方面央行宽松政策增加流动性。故此，资本过剩将会搞乱市场，出现大规模金融资金流。资金过剩的问题是，当市场出现一个机会，市场一窝蜂地追逐，而当市场出现一个风险，资金再一窝蜂地逃亡，因此金融市场容易暴升暴跌。

可惜，投资者根本无法避免，这是QE年代下的金融新常态之一。换言之，市场过多的资金，追逐过少的资产，尤其是一些看起来供应有限的资产，例如黄金、地产，甚至乎债市，资金不断流入造成逼爆效应，即交易非常拥挤。当趋势形成时，资产价格容易出现爆升现象，但偶尔出现风吹草动，价格便暴跌，特别是流动性资产。近期金价做了一次最好的示范，现时债市、美股均有此现象。更明显的是日股及日圆。(B02)

........................................................................

三因素左右本周汇市/ 苏子

本周汇市主要受到联储局议息、欧洲央行议息及美国4月就业报告三大不明朗因素困扰。而三者当中又以美国4月就业报告最为重要，原因是就业报告将对美国经济的复苏情况提供引导作用，而最终仍是令市场炒作美国联储局会否提早退市，即这因素令市场有较大的炒作空间。至于欧洲央行的议息结果，目前市场正憧憬央行减息的机会不少，但从欧罗兑美元近期坚挺的表现来看，相信欧洲央行即使真的宣布减息，对欧罗兑美元未必能造成重拾新的下跌浪动力，反而小心汇价只是略为下跌后便因坏消息已出现而来个炒反市，即再次回复升势，并挑战100天SMA阻力。其实，上周五美国公布今年首季GDP数据不及预期，已确认美国经济增长仍然缓慢，并令市场相信联储局不大可能会于短期内宣布退市；倘若本周公布的4月就业报告再令市场感到失望，令市场确信联储局退市无望，结果将对美元构成负面作用，预料美汇指数将下试82支持关口及由2月1日的78.92低位升至本月4日的83.49高位的38.2%调整目标，即81.74关键支持。

由于上述支持与上月16日所造的81.72低位相若，故美汇指数一旦跌破，预料届时美元的整体走势可望出现较为明确的单边跌市。若美元整体走势如预期般明显转弱过来，相信近日表现较强的美元兑瑞郎亦会出现逆转性的回落。美元兑瑞郎自本月17日的0.9201低位升至上周三的0.9499高位的38.2%调整目标为0.9385，如本周早段已见显着跌破，预料汇价随后将以小涨大回的形式下试20天保历加通道底部支持。

上周五美元兑日圆略为跌破20天SMA支持，一度低见97.52，但20天SMA很快便失而复得，汇价更自上述低位强力反弹至98.32高位，反映市场上仍有大量投资者采取趁低买入美元兑日圆的策略。短线而言，美元兑日圆的重要阻力位为98.85，若本周早段一直乏力突破并再次跌破20天SMA支持，预料稍后将下试50天SMA关键支持。(B09)