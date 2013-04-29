港报财经评论：中银香港，稳中向升--经济日报4月27日

中银香港，稳中向升/ 林瑞芬

部分中资股绩优，港股昨续一路冲，但成交额就一般，只有624亿港元。恒指一度高见22,690，最终收22,547，升146点。技术论，缺乏成交之突破阻力位22,500，再涨空间有限，往后承接力提升甚为关键。中国内地传媒近月盛传外资蓄意造淡内银股，中行 、工行 及农行 所公布首季业绩胜预期，有证视听。不过，下周一及周三，中国内地股市将休市，长假期前中国内地股市偏软，藉不到势发围。港股昨与A股背道而驰，可能更多与衍生工具的挟淡仓有关，挟淡之后回归基本步，中国内地经济面暂难寄于厚望。唯一所望是RQFII已加快复批，望因此支持A股假后表现。技术上，恒指弱势突破，宜确认企稳，再上冲，22,800-23,000为蟹货区，抵近所遇阻力较现为强，短线值博有限。相反，如弱势反弹而回，短线暂以22,000为支持关键参考。在这些淡静势头，追涨怕乏承接，等跌吸博反弹似乎更为把握。就算追涨，即日计数，君不见今周多是即日炒，翌日停涨。

脚踏实地，还是同大家分析一下季绩。金管局周四公布，推人币同业拆息定价机制，掌拆息定价权，成环球离岸市场指标，显示进一步提升香港离岸人民币中心地位。据巴克莱资本发表研究报告指出，金管局公布取消香港银行人民币未平仓合约、流动资金比率等限制，与其他外币看齐，相信将会为银行在管理流动性及外汇风险方面，提供更大的灵活性，并最终可以令香港银行的人民币资产作出更佳的调配。同时，将于6月推出离岸人民币拆息定价机制，将为市场提供更加透明的制度，协助银行利用相关机制，管理人民币利率风险，例如用作人民币贷款及金融产品定价时的利率参考指标。人民币市场中，中银香港 拥有全港最大人民币存款及唯一清算行的地位，得天独厚，香港人民币业务愈造愈大，将会最先受惠。

中银香港截至2013年3月底止首季成绩表已发表，未计拨备前经营收入为98.28亿港元，按年升4.8%，按季则增长13.4%；未计拨备前盈利按年增长3.4%至69.91亿港元，但较去年第四季增长28.8%；净息差无论按季及按年比均见上升，符合市场预期。净利息收入增加，乃受惠客户贷款及债务证券投资上升，以及存贷利差有所改善；保险、基金分销、贷款、信用卡以及证券经纪佣金收入增加，带动净服务费及佣金收入上升。集团首季成本收入比率29%，相比2012年首季28%只是微涨，与2012年末季37%相比低；首季经营支出按年升8.6%至28.37亿港元，但较去年第四季减少12.3%，乃属较正面的元素。(B03)

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季绩有惊喜，国寿候低吸/ 余少文

期指结算前夕，国企指数受制11,000点，能否突破要看重磅股季度业绩表现。其中中国人寿 首季赚101亿元人民币，若然A股今年余下时间可以扭转首季偏弱走势，国寿全年业绩会更有惊喜。中国内地股市调整，上证综合指数受制2,200点，无阻国企指数早段高见10,953点，可惜全日只升61点或0.6%，收10,834点，由高位回落超过100点，成交额164亿港元，国企沽空额亦升至三周以来最多的26亿港元，占国指成交比重16%则是6个交易日最多。而红筹指数升7点，收4,417点，成交额49亿港元。虽然国指录得升幅，但受制50天平均线，加上沽空增加，反映指数升至11,000点水平的阻力开始浮现，若然有利好消息刺激，升破11,000点并不困难，下一阻力位会是100天平均线，这线在2月底3月初曾撑住下跌的国指，失守后由支持变成阻力，若然升破这线，国指大吉！

近日虽讲五穷月将至，担心中资股5至6月走势，实际上国指在五穷月不一定下跌，过去4年五穷月是一年升一年跌，按这规律，今年5月有机会上升，所以五穷月不穷，只因市场缺乏消息而已。不排除国指会继续在10,000点至11,000点区间上落，然后等利好消息出现。季度业绩方面，大部分仍未披露，已公布业绩的股份，盈利普遍下跌为主，但令人惊喜是国寿、中国太保 等保险股，早前曾预期A股首季表现回落，保险股盈利未必能大升，因为太保盈利急升241%至22.25亿元人民币，高于早前预期的99%升幅；国寿升79%至100.77亿元人民币，是过去12个季度以来最高的一季，也高于预期的21%升幅。保险股盈利表现跟A股走势息息相关，每当A股出现显着下跌时，保险股期内盈利也会回落，如上证在2008年下跌65%，国寿盈利下跌46%；上证2011年跌22%，国寿盈利跌45%；又如上证由2011年第二季开始下跌，6个季度内只有2012年第一季反弹3%，国寿除了2012年一季度盈利录得环比升幅外，其他季度都环比下跌或亏损。而上证今年首季跌1%，可能只是微跌关系，才对国寿等保险股业绩的影响有限。

不管如何，中国在债市打老虎，相信对国寿债市收益不会带来太大影响。反而国寿首季保费收入微跌，首季是保险业保费收入最高的季度，加上首季退保率是远低于全年水平，如去年一季度退保率0.76%，全年为2.72%，但今年一季度退保金急升103%至201亿元人民币，退保率高达1.36%，同比急升0.6个百分点，或是2008年热卖的银保产品收益率下降引发退保潮，也令当季提取保险责任准备金减少34%，不排除退保情况在今年余下时间会持续。(B04)