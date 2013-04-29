《香港报摘》--其他报纸重要消息4月29日

* 明报

--香港大型金舖均启动应急机制面对内地今天开始的五一假期。周大福 为加快供货，工场已实行24小时运作产金，至于六福 订单较平常多百倍，规定员工在五一期间不得休假。

--市场消息透露，鹰君 本周起为分拆酒店路演，承销团倾向将鹰君香港3间5星级酒店，每间房间估值定为1,000万元，以合共近1,600间房间计算，即整间分拆后的公司，估值约为160亿港元。

--政府于去年发布排放标准，规定全国火电厂为电厂增设脱硫及脱硝装置。国电集团旗下的国电科环 表示，至今全国还有大部分电厂未进行改装，估计五大发电集团在明年限期前，还要为此投入逾400亿元人民币.

--中国光大控股 首席执行官陈爽表示，内地经济问题重重，人民币价值难得认可，各方因素都在阻碍人民币走出去，国际化并不容易。 * 星岛日报

--运输及房屋局公布，今年首季私宅楼宇施工及落成量均急挫，按季跌幅分别为56%及95%，为近年新低之季结数字。局方更透露，当中占六成一为单位面积在750方尺以下之中小型住宅。

--和黄 旗下于英国上市的和黄中国医药首席执行官贺隽表示，期望Nutrition Science Partners(NSP)的新型治疗炎症性肠道疾病口服药HMPL-004获得美国食品药品管理局(FDA)认证后，可在每年市场规模达60亿至70亿美元的溃疡性结肠炎及克罗恩病治疗市场中分一杯羹。

--太古股份 主席白纪图表示，目前很难确认楼价是否已经见顶，楼市由去年10月高位回落，下跌20%都不出奇，但不会出现恐慌沽售。 * 苹果日报

--中海发展 公布，斥15.1亿美元建造6艘液化天然气运输船，可能成本超支最高1.26亿美元。 * 东方日报

--据证实，民生银行 正申请证监会认可的资产管理牌照(9号牌)，拓展高端客户金融服务，希望与招商银行 看齐。而本地行严阵以待，恒生 近年通过软销内地名人的理财故事，争取内地高端客户。

--禹洲地产 财务总监邱于赓表示，料上半年可达到全年目标的六成，若下半年市况续向好，有机会可以超标完成，达到近100亿元人民币水平。 * 文汇报

--中海运集装箱股份 公布，拟在东莞市范围内投资中集松山湖项目、中集现代物流装备制造项目，以及中集专用车制造项目以及中集车辆园项目，总投资合计达到180亿元。 * 大公报

--华为集团创始人任正非在一封公司内部邮件中坦承，未来5到10年内，华为不考虑上市。他同时表示，其家人决不会进入公司接班人的序列。(完)