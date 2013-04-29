台湾债市：五年券殖利率持续破底至三个月低位，GDP预期将走弱再供动能

路透台北4月29日 - 台湾五年期公债102/2期殖利率周一盘初持续测试走低一度约1%，且创三个月盘中低位。周末美债价格走扬，美国经济基本面不佳的忧虑令台债市场推测将影响台湾经济，交易人士看法偏多，不过盘初台股 仍在平盘之上，稍稍抑制五年券走势。
交易员指出，盘初交易量能热络，一反此前周一早盘一向淡静的常态，可见五年短券延续上周偏向强势的基调，趋势当前难见反转。当前盘中低位报0.8911%，前低为今年1月25日报0.8840%。
交易员观察市场的最新动态：
* 五年券突破关键水位，本周或测试今年低位0.88%。
* 五年券在0.88-0.89%附近或现获利了结卖压。
* 消化卖压将形成阻力，殖利率料缓跌而非一次到位。
* 主计总处周二将公布第一季GDP概估值，年增率若低于3%将有利多头续攻。
* 台股 持于平盘之上，稍稍抑制短券走势。
今日预估殖利率交易区间：
* 102/2 0.8850%-0.9050%。
本地时间9:50最新报价：
* 102/2殖利率跌0.65基点，报0.8945%。
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(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)