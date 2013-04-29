台湾汇市：台币早盘交投清淡未脱上日实质交易区间，美国GDP未如市场预期

路透台北4月29日 - 台币兑美元 周一早盘走升，基本上未脱上日的实质交易区间。交易员指出，受制于上周五央行进场干预，今日交投气氛趋于观望审慎，由于美国公布的GDP数据未如市场预期，今日亚洲股市表现偏弱，盘中台币料将随台股表现浮动，区间看在29.550-29.650。
汇银人士认为，中国周一及周二金融市场因劳动节假期休市，且国际间的重要数据将集中至下半周发布，预料上半周的交易较为淡静，以实质抛补为主，波动不会太大。
美国商务部公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.5%(预估为增长3.0%)，第四季为增长0.4%。 。
台币早盘实际成交区间落在29.605-29.619，上日在29.570-29.650；上日央行作价收于29.705。
交易员观察市场最新动态：
* 韩元 盘初略走强，但涨幅并未进一步扩大
* 台股 开盘后维持小涨格局，在亚洲股市较具支撑
* 早盘以实质抛补为主，尚未见到外资明显进出
* 早盘交易热络，开盘50分钟成交约0.33亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.550-29.650
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(记者 董永年; 审校 杨淑祯)