路透调查：日本3月工业生产料连续第四个月增长，但复苏速度缓慢

* 日本3月工业生产料较上月成长0.4%

* 失业率料持稳在4.3%，消费持坚

* 分析师：需要更多时间观察“安倍经济学”的效益

记者 Stanley White 编译 王冠中

路透东京4月29日 - 路透调查显示，日本3月工业生产料连续第四个月上扬，尽管增幅温和，显示在出口勉力取得动能之际，工厂产出也在缓步复苏。

调查预估中值显示，3月工业生产料较上月增长0.4%。2月时为增长0.6%，1月则为增长0.3%。该数据将在当地时间周二上午8:50公布(周一2350GMT)。

数据料显示日本首相安倍晋三推动修正日圆过度涨势并终结长年通缩的努力，尚未带动出口和工厂产出大幅增长。

“在出口尚未好转的情况下，很难预期工厂产出会大幅回升，”Mitsubishi UFJ Research & Consulting的经济分析师在预估中称。

“‘安倍经济学’的效果尚未在实质经济上呈现。”

经济分析师表示，出口还要一些时间才会开始回温，进而刺激资本支出，并推动经济增长。

工业生产数据亦包含制造商对4月和5月的预估，制造上月预期，4月产出将增长0.6%。

另一项关于民间消费和劳动市场的数据，料呈现较为正面的景象，因消费者信心改善且股价上扬，鼓励更多人进行消费。

路透调查显示，3月受薪者家庭支出料较上年同期成长1.8%，为去年5月以来最高的年增幅。

3月失业率料持稳在4.3%，求才求职比则料升至0.86，齐平2008年8月的水准。

家庭支出和就业数据将在当地时间周二上午8:30(周一2330GMT)公布。