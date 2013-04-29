企业并购：沃达丰大股东希望Verizon提高收购双方合资企业价码

路透伦敦4月27日 - 沃达丰(Vodafone) 六大股东表示，Verizon Communications 所提出的1,000亿美元收购要约，并不足以买断沃达丰在双方合资企业Verizon Wireless的持股，并称收购金额至少须达1,200亿美元。

路透上周三报导，Verizon已聘请顾问，可能将以1,000亿美元从沃达丰买下其持有的45% Verizon Wireless股权。Verizon可能以50%现金、50%自家股票来支付这项收购交易。

但这六大投资股东表示，万一1,000亿美元的收购金额成立的话，他们宁可希望沃达丰推动与Verizon的合并。这六大股东至少持有约13亿股沃达丰股份。

六大股东当中，路透曾接触过的股东表示，他们主要的疑虑是卖掉Verizon Wireless权益的话，将凸显出沃达丰在不景气欧洲市场中的曝险。Verizon Wireless是沃达丰目前为止表现最佳的资产。

“讲得客气一点，一旦失去Verizon Wireless股份，沃达丰的资产相当难看，”Ignis Asset Management英国证券基金经理人Ralph Brook-Fox说。该公司是沃达丰排名前40大的机构投资股东。

“我认为并购、或者完全收购的可能性，尽管那还不是目前最优先的讨论选项，但事实上可能有更好的价格。”

Verizon Communications本月初发布的声明中称，无意并购或者对沃达丰提出收购要约。

有鉴于Verizon Wireless是沃达丰的最佳资产，路透所接触过的沃达丰股东认为，可接受的收购金额应在1,200亿至1,350亿美元之间。以当前股价计算，沃达丰整体市值约为1,460亿美元。(完)