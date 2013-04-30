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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 16:33 BJT

香港数据：3月份外汇基金总资产降至28,861亿港元--金管局

路透香港4月30日 - 香港金管局周二公布,截至3月底止外汇基金总资产为28,861亿港元，较2月底减少97亿港元。

其中外币资产增加52亿港元﹐港元资产则减少149亿港元。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

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(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
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