版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 16:41 BJT

香港数据：3月M-3货币供应按年增加9.2%--金管局

路透香港4月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布截至2013年3月底止货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加9.2%。

具体变幅如下（单位为%）：

3/2013 2/2013 3/2012

港元 M-3（按年） +9.2 +8.5 +7.3

港元 M-2（按年） +9.2 +8.5 +7.5

港元 M-1（按年） +17.6 +13.6 +7.8

港元 M-1（按年）* +17.7 +17.2 +7.8

有形贸易贷款额（按年计） +8.9 +4.8 +23.2

其他本地贷款额（按年计） +10.7 +7.1 +6.6

港元 M-3（按月） -0.7 -2.7 -1.4

港元 M-2（按月） -0.7 -2.7 -1.4

港元 M-1（按月） -0.8 +0.8 -4.1

港元 M-1（按月）* +0.3 +1.3 +0.9

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览其他香港数据新闻，请点选：﹝HK-ECI-CMN﹞

浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here)

(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐