更新版-****主要国家经济指标预测--4月30日****

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
(更新日本工业生产和零售销售数据) 路透4月30日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 4月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 4月 -- +34.6% 新西兰NBNZ企业自身活动指数 -- +32.4% 0130 澳洲民间信贷 3月 +0.3% +0.2% 澳洲房屋贷款 3月 -- +0.4% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- +16.3% 日本房屋开工(较上年同期) +5.5% +3.0% 0600 德国GfK消费者信心指数 5月 5.9 5.9 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 持平 +0.4% 德国实质零售销售(较上年同期) -1.2% -2.2% 0645 法国消费者支出 3月 +0.1% -0.2% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -0.1% +0.4% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 增加0.2 增加1.3 德国未经季节调整失业人数(万人) 300 309.8 德国经季节调整失业率 6.9% 6.9% 德国经季节调整失业人数(万人) -- 293.5 0800 意大利失业率 3月 11.7% 11.6% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加5.0 增加6.0 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加6.0 增加9.0 英国抵押贷款批准件数(千件) 52.5 51.7 英国M4货供额(较前月) -- -0.5% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 +1.6% +1.7% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 +0.2% +0.2% 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.4% +1.6% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.6% +2.3% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年 +1.6% +1.8% 同期) 0900 欧元区失业率 3月 12.1% 12.0% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月27日当周 -- +0.8% 1230 美国就业成本 第一季 +0.5% +0.5% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 +0.2% +0.2% 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.3% +1.4% 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.6% +1.0% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月27日当周 -- +1.8% 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同 2月 +9.0% +8.1% 期) 经季节调整(较前月) +0.9% +1.0% 未经季节调整(较前月) +0.2% +0.1% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 52.5 52.4 1400 美国消费者信心指数 4月 60.8 59.7 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 4月 -- 9.8 -- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议(第一 天) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- -0.2% 韩国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +1.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 4月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0800 意大利薪资通胀(较前月) 3月 持平 -- 意大利薪资通胀(较上年同期) +1.4% -- 0900 意大利企业信心指数 4月 87.6 88.9 0900 欧元区企业景气指数 4月 负0.93 负0.89 欧元区经济景气指数 88.6 89.3 欧元区工业景气指数 负13.8 负13.5 欧元区服务业景气指数 负11.1 负7.0 欧元区消费者信心指数 负22.3 负22.3 欧元区消费者通胀预期指数 15.8 -- 欧元区生产者物价预期指数 负3.6 -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月初值 -0.5% -0.1% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 +1.1% +1.7% 期) 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.5% -0.2% 德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.2% +1.4% 1230 美国个人所得 3月 +0.2% +0.4% 美国个人消费 +0.2% 持平 美国个人消费支出(PCE)物价指数 -0.1% -- 美国核心PCE物价指数 持平 +0.1% 美国实质个人支出 +0.3% -- 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 3月 96.5 -- 1400 美国成屋待完成销售 3月 +1.5% +1.0% 1430 美国达拉斯联储制造业指数 3月 +1.0% -- 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 75 -- 2245 新西兰建筑许可 3月 -9.1% -- 2301 英国GFK消费者信心指数 4月 负27 负26 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 -3.0% -- 韩国工业生产(较前月) -2.6% -- 韩国服务业产出(较前月) -1.0% -- 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 51.1 -- 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 +5.2% +1.8% 日本所有家庭支出(较前月) +2.0% -0.8% 2330 日本求才求职比 3月 0.86 0.86 日本失业率 4.1% 4.3% 2350 日本工业生产(较上月) 3月初值 +0.2% +0.4% 日本工业生产预估 4月 +0.8% -- 日本工业生产预估 5月 -0.3% -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -0.3% +0.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 梁睿雪/田建华; 审校 王冠中)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：