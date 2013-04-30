更新版-****主要国家经济指标预测--4月30日****

(更新日本工业生产和零售销售数据) 路透4月30日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 4月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 4月 -- +34.6% 新西兰NBNZ企业自身活动指数 -- +32.4% 0130 澳洲民间信贷 3月 +0.3% +0.2% 澳洲房屋贷款 3月 -- +0.4% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- +16.3% 日本房屋开工(较上年同期) +5.5% +3.0% 0600 德国GfK消费者信心指数 5月 5.9 5.9 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 持平 +0.4% 德国实质零售销售(较上年同期) -1.2% -2.2% 0645 法国消费者支出 3月 +0.1% -0.2% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -0.1% +0.4% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 增加0.2 增加1.3 德国未经季节调整失业人数(万人) 300 309.8 德国经季节调整失业率 6.9% 6.9% 德国经季节调整失业人数(万人) -- 293.5 0800 意大利失业率 3月 11.7% 11.6% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加5.0 增加6.0 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加6.0 增加9.0 英国抵押贷款批准件数(千件) 52.5 51.7 英国M4货供额(较前月) -- -0.5% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 +1.6% +1.7% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 +0.2% +0.2% 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.4% +1.6% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.6% +2.3% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年 +1.6% +1.8% 同期) 0900 欧元区失业率 3月 12.1% 12.0% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月27日当周 -- +0.8% 1230 美国就业成本 第一季 +0.5% +0.5% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 +0.2% +0.2% 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.3% +1.4% 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.6% +1.0% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月27日当周 -- +1.8% 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同 2月 +9.0% +8.1% 期) 经季节调整(较前月) +0.9% +1.0% 未经季节调整(较前月) +0.2% +0.1% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 52.5 52.4 1400 美国消费者信心指数 4月 60.8 59.7 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 4月 -- 9.8 -- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议(第一 天) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- -0.2% 韩国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +1.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 4月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0800 意大利薪资通胀(较前月) 3月 持平 -- 意大利薪资通胀(较上年同期) +1.4% -- 0900 意大利企业信心指数 4月 87.6 88.9 0900 欧元区企业景气指数 4月 负0.93 负0.89 欧元区经济景气指数 88.6 89.3 欧元区工业景气指数 负13.8 负13.5 欧元区服务业景气指数 负11.1 负7.0 欧元区消费者信心指数 负22.3 负22.3 欧元区消费者通胀预期指数 15.8 -- 欧元区生产者物价预期指数 负3.6 -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月初值 -0.5% -0.1% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 +1.1% +1.7% 期) 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.5% -0.2% 德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.2% +1.4% 1230 美国个人所得 3月 +0.2% +0.4% 美国个人消费 +0.2% 持平 美国个人消费支出(PCE)物价指数 -0.1% -- 美国核心PCE物价指数 持平 +0.1% 美国实质个人支出 +0.3% -- 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 3月 96.5 -- 1400 美国成屋待完成销售 3月 +1.5% +1.0% 1430 美国达拉斯联储制造业指数 3月 +1.0% -- 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 75 -- 2245 新西兰建筑许可 3月 -9.1% -- 2301 英国GFK消费者信心指数 4月 负27 负26 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 -3.0% -- 韩国工业生产(较前月) -2.6% -- 韩国服务业产出(较前月) -1.0% -- 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 51.1 -- 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 +5.2% +1.8% 日本所有家庭支出(较前月) +2.0% -0.8% 2330 日本求才求职比 3月 0.86 0.86 日本失业率 4.1% 4.3% 2350 日本工业生产(较上月) 3月初值 +0.2% +0.4% 日本工业生产预估 4月 +0.8% -- 日本工业生产预估 5月 -0.3% -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -0.3% +0.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 梁睿雪/田建华; 审校 王冠中)