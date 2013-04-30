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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 08:07 BJT

更新版-****主要国家经济指标预测--4月30日****

(更新日本工业生产和零售销售数据)
    路透4月30日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 4月30日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 0100     新西兰NBNZ企业经济信心指数                       4月               --       +34.6%
          新西兰NBNZ企业自身活动指数                                         --       +32.4%
 0130     澳洲民间信贷                                     3月            +0.3%        +0.2%
          澳洲房屋贷款                                     3月               --        +0.4%
 0500     日本建筑订单(较上年同期)                         3月               --       +16.3%
          日本房屋开工(较上年同期)                                        +5.5%        +3.0%
 0600     德国GfK消费者信心指数                            5月              5.9          5.9
 0600     德国实质零售销售(较前月)                         3月             持平        +0.4%
          德国实质零售销售(较上年同期)                                    -1.2%        -2.2%
 0645     法国消费者支出                                   3月            +0.1%        -0.2%
 0645     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  3月            -0.1%        +0.4%
 0755     德国经季节调整失业人数变化(万人)                 4月          增加0.2      增加1.3
          德国未经季节调整失业人数(万人)                                    300        309.8
          德国经季节调整失业率                                             6.9%         6.9%
          德国经季节调整失业人数(万人)                                       --        293.5
 0800     意大利失业率                                     3月            11.7%        11.6%
 0830     英国消费者信贷(亿英镑)                           3月          增加5.0      增加6.0
          英国抵押贷款发放金额(亿英镑)                                  增加6.0      增加9.0
          英国抵押贷款批准件数(千件)                                       52.5         51.7
          英国M4货供额(较前月)                                               --        -0.5%
 0900     欧元区HICP(较上年同期)                       4月初值            +1.6%        +1.7%
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月初值            +0.2%        +0.2%
          意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                           +1.4%        +1.6%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                          +0.6%        +2.3%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年                           +1.6%        +1.8%
          同期)                                                                  
 0900     欧元区失业率                                     3月            12.1%        12.0%
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          4月27日当周               --        +0.8%
 1230     美国就业成本                                  第一季            +0.5%        +0.5%
 1230     加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                  2月            +0.2%        +0.2%
          加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                3月            +0.3%        +1.4%
          加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                           +0.6%        +1.0%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        4月27日当周               --        +1.8%
 1300     美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同           2月            +9.0%        +8.1%
          期)                                                                    
             经季节调整(较前月)                                           +0.9%        +1.0%
             未经季节调整(较前月)                                         +0.2%        +0.1%
 1345     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                    4月             52.5         52.4
 1400     美国消费者信心指数                               4月             60.8         59.7
 1430     美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数             4月               --          9.8
 --       美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议(第一                                  
          天)                                                                    
 2300     韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  4月               --        -0.2%
          韩国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                --        +1.3%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
 
 4月29日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段             现值       预估值
 0800     意大利薪资通胀(较前月)                           3月             持平           --
          意大利薪资通胀(较上年同期)                                      +1.4%           --
 0900     意大利企业信心指数                               4月             87.6         88.9
 0900     欧元区企业景气指数                               4月           负0.93       负0.89
          欧元区经济景气指数                                               88.6         89.3
          欧元区工业景气指数                                             负13.8       负13.5
          欧元区服务业景气指数                                           负11.1        负7.0
          欧元区消费者信心指数                                           负22.3       负22.3
          欧元区消费者通胀预期指数                                         15.8           --
          欧元区生产者物价预期指数                                        负3.6           --
 1200     德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         4月初值            -0.5%        -0.1%
          德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同                           +1.1%        +1.7%
          期)                                                                    
          德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                                 -0.5%        -0.2%
          德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                             +1.2%        +1.4%
 1230     美国个人所得                                     3月            +0.2%        +0.4%
          美国个人消费                                                    +0.2%         持平
          美国个人消费支出(PCE)物价指数                                   -0.1%           --
          美国核心PCE物价指数                                              持平        +0.1%
          美国实质个人支出                                                +0.3%           --
 1230     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数           3月             96.5           --
 1400     美国成屋待完成销售                               3月            +1.5%        +1.0%
 1430     美国达拉斯联储制造业指数                         3月            +1.0%           --
 2100     韩国央行制造业景气判断指数                       5月               75           --
                                                                                 
 2245     新西兰建筑许可                                   3月            -9.1%           --
 2301     英国GFK消费者信心指数                            4月             负27         负26
 2300     韩国工业生产(较上年同期)                         3月            -3.0%           --
          韩国工业生产(较前月)                                            -2.6%           --
          韩国服务业产出(较前月)                                          -1.0%           --
 2313     日本制造业采购经理人指数(PMI)                    4月             51.1           --
 2330     日本所有家庭支出(较上年同期)                     3月            +5.2%        +1.8%
          日本所有家庭支出(较前月)                                        +2.0%        -0.8%
 2330     日本求才求职比                                   3月             0.86         0.86
          日本失业率                                                       4.1%         4.3%
 2350     日本工业生产(较上月)                         3月初值            +0.2%        +0.4%
          日本工业生产预估                                 4月            +0.8%           --
          日本工业生产预估                                 5月            -0.3%           --
 2350     日本零售销售(较上年同期)                         3月            -0.3%        +0.6%
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (编译 梁睿雪/田建华; 审校 王冠中)
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