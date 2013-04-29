《Russell专栏》 泰国稻米收购计划将面临决择时刻

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 戴素萍

路透朗塞斯顿4月29日 - 泰国的稻米收购计划实行已近两年之久，若保持计划的原始模样，则该政策能否继续渡过第三年的几率看来是急速降低。

对于这个由泰国政府以高于市价50%买入农民稻米的政策，要求其修正的理由不胜枚举，但有一个理由是格外的突出。

那就是当11月开始收割的主要稻米运抵仓库时，届时恐怕难以有任何空间来存放稻米。

政府仍公开对外表示，还有足够的空间来存放这些未售出的稻米，但市场人士对此益发感到怀疑。

据估算，库存目前约为创纪录的1,700万吨，并且在收割季的大量稻米运抵仓库前，库存还可能进一步升高到至少2,000万吨。

11月收割的稻米产量，以稻谷来计算，料约为2,500万吨，碾磨过后则约为1,500万吨。

如果政府收购其中多数的稻米并存放在仓库中，那么仓库的空间极可能不敷使用。

这让总理英拉政府的选项所剩无几，而且这些备选方案当中也没有一个是能让人轻松接受的。

其中最明显的选项就是开始以市价出售稻米，同时承受损失。

迄今，泰国收购稻米政策的成本估计已达60亿美元，尽管泰国的预算尚能一直支应这项花费，但亳无疑问的，为政府国库省下成本是人人乐见的。

如果希望仓库可以及时存放11月收割的作物，那么卖出部分稻米将是明智之举，也是必要之举。

然迄今政府似乎不愿意认赔卖出稻米，由于不能接当前的低价，政府取消了近期50万吨稻米的招标作业。

稻米价格因供给充沛而承压，因此短中期这样的情况不太可能有所改观。

指标含5%碎米的越南稻米RI-VNBKN5-P1上周价格从每吨385美元跌至380美元，为两年半最低水准。

交易商认为未来几周价格还会再下跌，因印度试图解决供应过剩的问题。印度在去年取代泰国和越南，成为全球最大稻米出口国。

印度的稻米库存在本月初为3,550万吨，将近是政府目标1,220万吨的三倍。

越南为全球第二大稻米出口国，在1月和4月之间出口稻米237万吨，较去年同期增加了7.3%。

巴基斯坦也在寻求提高出口，这意味着即使泰国出口持续下滑，在亚洲市场的稻米供应量还是增加。

泰国的第二个选项是任凭存放的稻米坏掉，等于白白浪费掉。

稻米可能存放约两年的时间，但在这之后品质开始恶化。

不管怎样，这个选项一点道理也没有，但政治上的惰性，可能导致政府在处理堆积如山的稻米库存上没有任何作为，最终可能发生这样的结果。

第三个选项是修改稻米收购计划，可以降低高于市价的收购价，如此也能提振泰国稻米的竞争力。

泰国含5%碎米的稻米RI-THBKN5-P1，上周价格为每吨570美元，较越南稻米高出了50%。

泰国的稻米收购机制已经衍生出不愉快的问题，农民抱怨政府延迟付款，碾米商在品质标准上动手脚，导致农户拿到的补贴过低。

在这方面已有一些临时性举措，政府在当前这轮持续至9月的收购计划中为收购稻米的数量设限，并删去品质较差的稻米。

希望泰国政府能够重新思考这个计划，使其能够更能持久且更具成本效益。

但如果泰国政府希望能继续帮助农民，并支持农业社会，最终还是必须出售存放在仓库中的稻米。

如今看来，泰国理应开始为出售过剩稻米订出期限，亦即11月的期限。

从现在到那个时候，政府不是得咬紧牙关苦撑，要不就是开始认赔卖出，否则就得开始丢弃稻米。