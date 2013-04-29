CNH市场动态：即期汇价清淡，交叉货币互换利率4月起持续下移

路透香港4月29日 - 香港离岸人民币即期汇价 周一受内地五一黄金周休假影响，市场相对清淡，盘间人民币涨幅略缩。而CNH交叉货币互换利率(CCS)曲线继续整体下移，而4月至今的曲线下行幅度则已经在50bp以上。

银行人士指出，上周五人民币中间价 创纪录新高6.1650，离岸CNH价格与境内即期倒挂，周一离岸即期则盘中谨慎。本地时间下午4:03时，离岸人民币 即期报6.1630，上交易日收6.1680，盘中区间在6.1650-6.1630。

中国因“五一”小长假，金融市场下周一至周三（4月29日-5月1日）休市。

“今天是大陆假期，所以市场thin and quiet... ”一位中资大行交易员称，“除非有新一轮的升值预期产生，否则很难看到更多资金涌入并造成收益率下跌，我们预期五一节期间可能会出人民币汇率的政策，所以有一些避险动作，赚了钱的头寸就选择先获利平仓。”

在无本金远期外汇(NDF)市场 方面，本地时间下午4:03时，美元/人民币一年期品种 报6.2320/6.2340，上日纽约尾盘在6.2375。反映流动性的远期外汇，一年期品种 换汇点报775/795。

而近期点心债一级市场热络，发行量猛增，对于长天期避险需求增加，令CNH长天期CCS持续走低，与短期曲线呈现倒挂，两年期CCS 报1.46%/1.41%，为去年4月以来最低。过去两周，CCS 曲线有超过20bp的下移，而4月至今的曲线下行幅度则已经在50bp以上。

CCS是外资债券发行人和投资者广泛使用的工具，由于点心债年期以两至三年最多，因此长天期CCS与点心债一级市场发行情况关系密切。(完)

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