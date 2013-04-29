路透基点：五家银行组成团队争取主办东风悦达起亚4亿美元贷款--RLPC

路透香港4月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，起亚汽车为旗下中国江苏省盐城第三家工厂寻求4亿美元五年期融资，已有五家银行组成一支团队争取主办。

根据消息人士指出，花旗集团、韩国产业银行、韩国政策金融公社(Korea Finance Corp)、三井住友银行、渣打银已组成一支团队，向起亚提出俱乐部贷款提案。

此外，据消息人士称，几家中国本地银行也提出双边贷款提案，其中有中国银行及中国工商银行。

消息人士指出，近期贷款价码讨论水准为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)最低加码120个基点。

先前已报导，借款者是起亚汽车在中国的合资企业--东风悦达起亚汽车。

起亚在3月提出修改后的征求建议书，要求银行在4月15日前回覆。

一名银行界消息人士早先表示，东风悦达起亚汽车去年12月曾与一银行团接洽进行俱乐部融资。消息人士表示，当时该公司表示离岸或者在岸融资的两种架构都能接受。

据本地媒体报导，上述盐城厂的投资预算为8.14亿美元，于去年6月破土动工，将在2014年投产。

东风悦达起亚汽车上次现身贷款市场是在2009年，当时作了一笔相当于10.2亿元人民币(1.64亿美元)五年期分两级的定期贷款，作为资本支出之用。该笔贷款由中国银行牵头，分为6.12亿元人民币和6,000万美元两级。