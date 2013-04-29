路透基点：中国燃气贷款案提高至4.5亿美元--RLPC

路透香港4月29日 - 汤森路透旗下基点报导，银行消息人士指出，中国燃气控股有限公司三年期融资案周一由23家银行签署，金额由2.5亿美元提高至4.50亿美元。

这项无担保子弹式定期贷款分为A部分及B部分，A部分1亿美元，支付固定利率3.1%，B部分3.50亿美元，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。

牵头行兼簿记行为台湾银行、平安银行、永丰银行、野村、台新银行及合作金库银行。

中国信托商业银行及玉山银行以主办行加入。

11家银行以安排行加入：东亚银行、彰化银行、远东国际商银、第一银行、华南银行、台北富邦银行、台湾企银、台湾土地银行、兆丰国际商银、大众银行及元大银行。

新光银行、中国输出入银行、万泰银行、及板信银行以共同安排行加入。

先前已报导，银行受邀以四个层级参贷。承贷5,000万美元或以上者，获牵头行兼簿记行头衔与最高先付费用120个基点；承贷3,000至4,900万美元者，可获主办行头衔与先付费用100个基点；承贷1,500至2,900万美元者，可获安排行头衔与先付费用80个基点；承贷1,500万美元以下者，可获共同安排行头衔与先付费用50个基点。

贷款资金将用于一般性企业经营用途。

2008年5月，中国燃气签署了一项1亿美元的六年期贷款，利率为较LIBOR加码100个基点，先付费用40至80个基点.