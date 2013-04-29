重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，央行冲销力道偏弱

* 短率持稳低位

* 央行冲销力道偏弱

* 短票利率略见下修压力

* 28天期国库券得标利率估0.35%左右

记者 詹静宜

路透台北4月29日 - 台湾银行间短率周一持稳于低位。交易员认为，本周虽是这次提存期底最后一周，但因市场资金偏滥，完全没有感觉到月底的资金紧缩效应，令短率依旧沉在低位附近。

资金调度人士指出，近期央行冲销力道偏弱，每日大致冲销当日到期存单量，而且九成以上都是收一个月天期内存单，凸显央行刻意维持市场过度宽松，有部分因应即将到来的5月报税旺季的资金需求，另有部分可能系反应近期台湾经济数据表现疲弱。

“今天大部份的电话都是要拆出的。”一位本地银行资金调度人士说。

市场人士也指出，本周将迈入5月缴税季，市场预期缴税因素将使资金水位逐渐略见紧缩，后续仍须关注报税季节资金情势变化。

至于28天期国库券标售在即，台湾银行业人士表示，预估明天标售的28天期国库券决标贴现率可能在0.35%左右，区间低位见0.30%、高位见0.39%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，今日区间在0.295-0.400%，皆同于上日；一周拆款利率在0.35-0.43%，上日亦同。

**短票利率略见下修压力**

在短票市场方面，大型票券商表示，今天是周一发票量偏少，利率持稳在既有区间，现阶段票源较少不足以消化过剩资金，短票利率略见下修压力，但因报税季节将至，短线短票利率料将暂持稳在既有区间。

大型金融业者也称，目前市场资金太滥，然在月底效应拉扯下，短票利率暂守稳在这里，但仍有往下走的压力。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%，30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。法人端30天短票利率约在0.70-0.71%，均与上日相同。

台湾央行周一公布，今日共发行3,194.5亿台币存单，若相较存单到期金额3,192.05亿，存单发行余额增2.45亿。

本周央行存单到期量分别为周一3,192.05亿、周二1,151亿、周四2,701.1亿及周五107亿。周二并有一期国库券到期，金额300亿；周四则有一期国库券发行，金额150亿。台湾金融市场周三因劳动节休市一天。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为627亿台币；累计超额准备为5,414亿台币，加计前期1%的超额准备为5,929亿台币。

**公司债附买回利率大致持稳**

台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率大致持稳。虽然市场资金相当宽松，但逢月底仍免不了出现例行的需求，惟无碍于资金调度。在缺乏新券情形下，交易商多以到期续作为主，早早就平帐休息。

交易商认为，以目前银行与投信索券的积极程度来看，若下一旬初资金依旧泛滥，RP利率仍不免有下调压力，但仍将以缓步走跌1个基点为主节奏。

“投信找券很积极，从前一天下午就要券，询问电话很多。”一大型证券商调度人士说。

另一证券商调度人士认为，投信端的资金相当宽松，没听到被大量赎回的状况，5月初将观察RP利率有无机会下调，这两天适逢月底不会变动。

一票券商调度人士则称，月底还是有走了一些钱，因此RP利率暂无变动。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.76-0.78%，亦同于上日。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，与上日同。