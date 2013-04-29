全球外汇市场4月30日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)
4月29日(一)
2330 - 日本3月所有家庭支出
2330 - 日本3月失业率和求才求职比
2350 - 日本3月工业生产
2350 - 日本3月零售销售
4月30日(二)
0100 - 新西兰NBNZ企业经济信心指数和企业自身活动指数
0130 - 澳洲3月民间信贷和住房信贷
0430 - 日本经济产业省公布上月石油数据
0500 - 日本3月住房开工和建筑订单
0600 - 德国3月实质零售销售
0600 - 德国5月GfK消费者信心指数
0645 - 法国3月消费者支出
0645 - 法国3月生产者物价指数(PPI)
0700 - 西班牙第一季国内生产总值(GDP)初值
0755 - 德国4月失业数据
0830 - 英国3月消费者信贷和抵押贷款数据
0900 - 欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)初值
0900 - 欧元区3月失业率
0900 - 意大利4月消费者物价指数(CPI)和HICP初值
1145 - 美国ICSC/高盛一周连锁店销售
1230 - 美国第一季就业成本指数
1255 - 美国Redbook一周连锁店销售
1300 - 美国2月标普/Case-Shiller房价指数
1345 - 美国4月芝加哥采购经理人指数(PMI)
1400 - 美国4月消费者信心指数
1430 - 美国4月达拉斯联邦储备银行服务业活动指数
1500 - 美国供应管理协会(ISM)公布半年度经济预估
-- - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽; 审校 白云)