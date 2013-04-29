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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 06:38 BJT

全球外汇市场4月30日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月29日(一)

2330 - 日本3月所有家庭支出

2330 - 日本3月失业率和求才求职比

2350 - 日本3月工业生产

2350 - 日本3月零售销售

4月30日(二)

0100 - 新西兰NBNZ企业经济信心指数和企业自身活动指数

0130 - 澳洲3月民间信贷和住房信贷

0430 - 日本经济产业省公布上月石油数据

0500 - 日本3月住房开工和建筑订单

0600 - 德国3月实质零售销售

0600 - 德国5月GfK消费者信心指数

0645 - 法国3月消费者支出

0645 - 法国3月生产者物价指数(PPI)

0700 - 西班牙第一季国内生产总值(GDP)初值

0755 - 德国4月失业数据

0830 - 英国3月消费者信贷和抵押贷款数据

0900 - 欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)初值

0900 - 欧元区3月失业率

0900 - 意大利4月消费者物价指数(CPI)和HICP初值

1145 - 美国ICSC/高盛一周连锁店销售

1230 - 美国第一季就业成本指数

1255 - 美国Redbook一周连锁店销售

1300 - 美国2月标普/Case-Shiller房价指数

1345 - 美国4月芝加哥采购经理人指数(PMI)

1400 - 美国4月消费者信心指数

1430 - 美国4月达拉斯联邦储备银行服务业活动指数

1500 - 美国供应管理协会(ISM)公布半年度经济预估

-- - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 李爽; 审校 白云)

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