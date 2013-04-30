欧洲经济指标预测--4月30日-5月7日****

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 4月29日当周 4月30日-5月10日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 4月 -- +0.2% 房价指数三个月均值(较上年同 -- +1.1% 期) 4月30日(二) 0600 德国GfK消费者信心指数 5月 5.9 5.9 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 持平 +0.4% (较上年同期) -1.2% -2.2% 0645 法国消费者支出 3月 +0.1% -0.2% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -0.1% +0.4% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 增加0.2 增加1.3 未经季节调整失业人数(万人) 300 309.8 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 293.5 0800 意大利失业率 3月 11.7% 11.6% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加5.0 增加6.0 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加6.0 增加9.0 抵押贷款批准件数(千件) 52.5 51.7 M4货供额(较前月) -- -0.5% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 +1.6% +1.7% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.6% +2.3% (较上年同期) +1.6% +1.8% 0900 欧元区失业率 3月 12.1% 12.0% 5月1日(三) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 +0.3% 持平 (较上年同期) +1.2% +0.8% 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 4月 48.5 48.3 5月2日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 4月 49.0 48.3 0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 44.8 44.5 0748 法国Markit制造业PMI 4月 44.4 44.4 0753 德国Markit/BME制造业PMI 4月 47.9 47.9 0758 欧元区Markit制造业PMI 4月 46.5 46.5 0800 意大利PPI(较上月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.3% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 48.0 47.2 1145 欧洲央行利率决议 5月 0.50% 0.75% 5月3日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 52.4 52.4 0900 欧元区PPI(较前月) 3月 -0.2% +0.2% (较上年同期) +0.6% +1.3% 5月6日当周 5月6日(一) 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 -- 45.5 0748 法国Markit服务业PMI 4月 -- 44.1 综合PMI -- 44.2 0753 德国Markit服务业PMI 4月 -- 49.2 0758 欧元区Markit服务业PMI 4月 -- 46.6 综合PMI -- 46.5 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 -- 负17.3 0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 -- -0.3% (较上年同期) -- -1.4% 5月7日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士消费者信心指数 第二季 -- 负6 0545 瑞士未经季节调整的失业率 4月 -- 3.2% 经季节调整的失业率 -- 3.1% 0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至3月 -- 赤字271 0645 法国工业生产(较前月) 3月 -- +0.7% 0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差60 进口(亿欧元) -- 418.52 出口(亿欧元) -- 358.41 1000 德国工业订单 3月 -- +2.3% 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 4月 -- +1.9% (完)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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