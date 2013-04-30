美国与加拿大经济指标预测--4月30日-5月7日****

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
路透4月29日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 4月29日当周 4月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月27日当周 -- +0.8% 1230 美国就业成本 第一季 +0.5% +0.5% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 +0.2% +0.2% 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.3% +1.4% 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.6% +1.0% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月27日当周 -- +1.8% 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期 2月 +9.0% +8.1% ) 经季节调整(较前月) +0.9% +1.0% 未经季节调整(较前月) +0.2% +0.1% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 52.5 52.4 1400 美国消费者信心指数 4月 60.8 59.7 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 4月 -- 9.8 -- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议(第一天) 5月1日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国整体汽车销售(万辆) 4月 1,525 1,520.3 1100 美国抵押贷款指数 4月26日当周 -- 868.1 美国再融资指数 -- 4,698.0 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 4月 增加15.0 增加15.8 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 52.0 1330 加拿大RBC制造业PMI 4月 -- 49.3 1400 美国建筑支出 3月 +0.7% +1.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 50.9 51.3 美国ISM投入物价分项指数 53.0 54.5 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 0-0.25% 5月2日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 4月 -- 4.9255 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差420 逆差429.6 1230 美国生产率 第一季初值 +1.2% -1.9% 单位劳工成本 +0.7% +4.6% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月27日当周 34.5 33.9 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.75 美国续请失业金人数(万人) 4月20日当周 302.8 300 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 逆差7.2 逆差10.2 出口(亿加元) 387.6 385.2 进口(亿加元) 396.3 395.3 1345 美国ISM-纽约企业活动指数 4月 -- 573.3 5月3日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加14.5 增加8.8 民间就业岗位(万个) 增加16.0 增加9.5 失业率 7.6% 7.6% 平均时薪 +0.2% 持平 每周平均工时 34.6 34.6 制造业就业岗位(万个) 增加0.5 减少0.3 1400 美国工厂订单 3月 -2.6% +3.0% 1400 美国耐久财订单 3月修正值 -- -5.7% 扣除运输的耐久财订单 -- -1.4% 扣除国防的耐久财订单 -- -4.7% 扣除飞机的非国防资本财 -- +0.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 54.0 54.4 1430 美国ECRI一周领先指标 4月26日当周 -- -- *5月6日当周 5月6日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 美国就业指数 4月 -- 111.2 1230 加拿大建筑许可 3月 -- +1.7% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 64.4 经季节调整PMI -- 61.6 5月7日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月4日当周 -- -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月4日当周 -- -- 1400 美国IBD消费者信心指数 5月 -- 46.2 1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加150 增加181.4 （完）
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。