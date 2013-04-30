《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月30日

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
**工商时报**
--半导体生产链第二季淡季不淡，不仅12寸厂产能不足，八寸厂也意外产能吃紧。包括台积电 、联电 、世界先进 等厂商，近期八寸厂订单急速回流，初估5月产能利用率回升至九成以上，6月甚至出现产能不足缺口。
--H7N9疫情对经济有何冲击？经济部长张家祝引述台经院报告指出，防疫层级若达到第四级人传人阶段，影响三个月，国内生产总值(GDP)将减少0.004%，若升温到全国大流行的第六级，影响时间长达一年，GDP将因此减少0.49%，约759.5亿台币。
--台湾首季出口表现不如预期，电机电子公会理事长焦佑钧昨日指出，在没有通膨压力下，现在是顺着亚币贬值趋势，让台币兑美元贬回32元价位的好时机。
**经济日报**
--证所税争议延烧，朝野党团口径一致，要求财政部尽速检讨证所税方案。立法院财政委员会召委、国民党立委林德福与党团书记长赖士葆近期将会商，拟成立证所税检讨小组，督促相关部会首长提出检讨方案。
--行政院主计总处今日将公布第一季经济成长率概估，外界预期可能下修，行政院昨日不表示意见。据了解，已宣布于本月1日调涨的基本工资，可望不受影响，但可能冲击今年第三季召开的基本工资审议。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：