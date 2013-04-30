《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月30日

**工商时报**

--半导体生产链第二季淡季不淡，不仅12寸厂产能不足，八寸厂也意外产能吃紧。包括台积电 、联电 、世界先进 等厂商，近期八寸厂订单急速回流，初估5月产能利用率回升至九成以上，6月甚至出现产能不足缺口。

--H7N9疫情对经济有何冲击？经济部长张家祝引述台经院报告指出，防疫层级若达到第四级人传人阶段，影响三个月，国内生产总值(GDP)将减少0.004%，若升温到全国大流行的第六级，影响时间长达一年，GDP将因此减少0.49%，约759.5亿台币。

--台湾首季出口表现不如预期，电机电子公会理事长焦佑钧昨日指出，在没有通膨压力下，现在是顺着亚币贬值趋势，让台币兑美元贬回32元价位的好时机。

**经济日报**

--证所税争议延烧，朝野党团口径一致，要求财政部尽速检讨证所税方案。立法院财政委员会召委、国民党立委林德福与党团书记长赖士葆近期将会商，拟成立证所税检讨小组，督促相关部会首长提出检讨方案。

--行政院主计总处今日将公布第一季经济成长率概估，外界预期可能下修，行政院昨日不表示意见。据了解，已宣布于本月1日调涨的基本工资，可望不受影响，但可能冲击今年第三季召开的基本工资审议。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。