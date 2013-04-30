《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月30日

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透香港4月30日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：(1美元=7.761港元<HKD =>) 美股道琼工业指数 周一收高106.2点或0.72%，报14,818.75点，在诸如能源股和科技股等和经 济成长密切相关的板块带领下，股市在七个交易日中第六天攀升。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 187.090 1.68 16216 14.520 1.26 中国铝业 9.460 2.49 22926 2.937 1.97 中国移动 54.720 0.92 111274 84.936 0.93 中国人寿 41.140 2.47 56292 21.286 1.60 中石油 127.290 0.90 27346 9.879 0.50 中石化 109.460 0.95 33964 8.495 1.13 汇丰控股 54.610 0.65 151150 84.766 0.85 中电信 50.550 0.78 19111 3.923 1.37 中国联通 14.180 0.21 307589 11.005 -0.32 兖州煤业 10.630 -0.84 113291 8.250 2.23 华能国际 45.890 2.32 15471 8.904 0.38 南方航空 26.430 1.73 8199 4.102 1.05 东方航空 20.420 -2.11 7121 1.585 -48.88 中芯国际 3.610 0.84 47733 0.560 0.06(完 )
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：