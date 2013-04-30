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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 08:06 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月30日

路透香港4月30日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：(1美元=7.761港元<HKD
 =>)
 
 美股道琼工业指数      周一收高106.2点或0.72%，报14,818.75点，在诸如能源股和科技股等和经
 济成长密切相关的板块带领下，股市在七个交易日中第六天攀升。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       187.090    1.68      16216            14.520       1.26
 中国铝业                       9.460    2.49      22926             2.937       1.97
 中国移动                      54.720    0.92     111274            84.936       0.93
 中国人寿                      41.140    2.47      56292            21.286       1.60
 中石油                       127.290    0.90      27346             9.879       0.50
 中石化                       109.460    0.95      33964             8.495       1.13
 汇丰控股                      54.610    0.65     151150            84.766       0.85
 中电信                        50.550    0.78      19111             3.923       1.37
 中国联通                      14.180    0.21     307589            11.005      -0.32
 兖州煤业                      10.630   -0.84     113291             8.250       2.23
 华能国际                      45.890    2.32      15471             8.904       0.38
 南方航空                      26.430    1.73       8199             4.102       1.05
 东方航空                      20.420   -2.11       7121             1.585     -48.88
 中芯国际                       3.610    0.84      47733             0.560       0.06(完
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