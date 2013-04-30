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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 08:28 BJT

东京汇市：美元普跌，因美国低通胀促美联储采取宽松政策

美元兑欧元亦下跌，欧元/美元 触及1.3094，但自上周低点1.2954回升，但和本月高点约1.3200仍有一段距离，该水准料为强劲的阻力。

欧元进一步涨势可能受限，因欧洲央行料将在周四会议上降息。

市场将密切关注周二稍后公布的德国消费者信心、零售销售和就业数据。周一的德国通胀数据意外疲弱。

由于欧元区大部分国家陷于衰退，德国若出现疲弱迹象，可能迫使欧洲央行降息至纪录新低水准。(完)

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