《台湾重要政经日程》--4月30日

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
===================今日重要政经消息=====================
4/30(二)
--08:30 主计总处公布第一季GDP年增率概估值，上季为成长3.72%。
--财政部标售财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，5月2日发行。
--14:00 台综院举办“习近平时代两岸关系展望”。
--友达 公布首季获利。
--14:30 第一季国泰房地产指数发表会。
==================近期重要政经消息======================
5/1(三)
--金融市场因劳动节休市一日。
5/2(四)
--10:00 汇丰4月制造业采购经理指数(PMI)，上月为51.2。
--15:00 宏达电 投资人说明会。
5/3(五) *--12:30 央行标售364天期存单，金额1,000亿台币。
--14:00 国泰金控 第一季投资人说明会。
5/6(一)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.39%。
--16:00 央行公布外汇存底，上月底时为4,018.9亿美元。
5/7(二)
--16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口年增3.3%。
5/10(五)
--13:30 台积电 公布4月营收。
--14:00 联电 公布4月营收。
5/15(三)
--财政部标售102/5R期公债，金额350亿台币，20日发行。
5/20(一)
--16:00 经济部公布4月外销订单，3月年减6.6%。
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。
5/22(三)
--16:00 主计总处公布4月季调失业率，3月份为4.18%。
5/23(四)
--16:00 经济部公布4月工业生产指数，3月份为下跌3.28%。
5/24(五)
--16:10 央行公布4月M2年增率，3月为年增3.78%。
6/12(三)
--端午节休市一日
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：