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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 08:16 BJT

日本股市：日经指数盘初微跌，但料创下20年来最佳4月表现

路透东京4月30日 - 日本股市日经指数周二盘初小幅下跌，但料将取得20年来最佳的4月表现，此前日本央行于本月稍早祭出大规模刺激措施，令金融市场大为震动。

日经指数 下跌0.2%至13,863.18点，东证股价指数 上涨0.3%至1,165.01点。(完)
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