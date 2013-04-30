版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 08:18 BJT

韩国股市：开高，受美国房市数据和意大利政局利多消息激励

路透首尔4月30日 - 韩国股市周二开高，尾随美国股市涨势，因美国房市数据较预期强劲，且有意大利组成新政府的利多消息。

0002GMT，综合股价指数 上涨0.46%，报1,949.60点，此前为连续两日下跌。

三星电子 升0.81%至1,493,000韩元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐