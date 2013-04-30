《香港报摘》--经济日报4月30日

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
* 要闻版头条:
--规管一手楼新例昨起生效，全城仅由恒地 作销售代理的香港小轮 粉岭逸峯顺利过渡新例，并于昨午重推。学者预期，新盘市场短期内相当淡静。 * 其他: --将于下月自鹰君 分拆上市的朗廷酒店投资，所持三间酒店市值约177亿港元，由公司预测可分派现金计，估计年息率可介乎3.9厘至5.2厘。 --金管局上周为人民币业务监管措施“松绑”，工银亚洲副行政总裁梁铭谦认为，此举可为香港释放逾1,500亿元人币资金，市场人币贷款利率定价有望调低，刺激市场贷款需求。 --建行 的港澳地区零售和商业服务平台--建行亚洲宣布，去年除税后溢利达7.74亿港元，增长26.9%。去年资产增加30.7%至1,762亿港元。(完)
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路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：