《香港报摘》--经济日报4月30日

--规管一手楼新例昨起生效，全城仅由恒地 作销售代理的香港小轮 粉岭逸峯顺利过渡新例，并于昨午重推。学者预期，新盘市场短期内相当淡静。 * 其他: --将于下月自鹰君 分拆上市的朗廷酒店投资，所持三间酒店市值约177亿港元，由公司预测可分派现金计，估计年息率可介乎3.9厘至5.2厘。 --金管局上周为人民币业务监管措施“松绑”，工银亚洲副行政总裁梁铭谦认为，此举可为香港释放逾1,500亿元人币资金，市场人币贷款利率定价有望调低，刺激市场贷款需求。 --建行 的港澳地区零售和商业服务平台--建行亚洲宣布，去年除税后溢利达7.74亿港元，增长26.9%。去年资产增加30.7%至1,762亿港元。(完)