《香港报摘》--信报4月30日

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
* 要闻版头条:
--《一手住宅销售条例》昨起生效，全城大部份新盘“停卖”，仅香港小轮 粉岭逸峯继续销售。 * 其他: --购金潮席卷全城，实金供不应求之际，工行 旗下工银亚洲日前在港推出人民币计价的纸黄金计划，最低入场费约9000元人民币。
--内地媒体报导指天能动力 旗下江苏沭阳涉及重金属污染，导致当地儿童血液含铅量超标，拖累该股昨天大挫8.2%。
--思捷 将于下月14日于德国总部举行投资者日，瑞银报告指出，思捷管理层整调品牌转型计划后，加强执行力度改善产品，预期“加良版”的品牌转型计划会加快公司转亏为盈。
--人民币近期屡创新高，摩根士丹利报告认为，近期人民币持续升值，是热炒人民币短期将扩大滙率波幅。由于预期内地将出台更多的改革，大摩上调今明年滙率预测，预料明年底兑美元将突破6水平，或会见5.9。(完)
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路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：