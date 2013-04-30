《香港报摘》--信报4月30日

* 要闻版头条:

--《一手住宅销售条例》昨起生效，全城大部份新盘“停卖”，仅香港小轮 粉岭逸峯继续销售。 * 其他: --购金潮席卷全城，实金供不应求之际，工行 旗下工银亚洲日前在港推出人民币计价的纸黄金计划，最低入场费约9000元人民币。

--内地媒体报导指天能动力 旗下江苏沭阳涉及重金属污染，导致当地儿童血液含铅量超标，拖累该股昨天大挫8.2%。

--思捷 将于下月14日于德国总部举行投资者日，瑞银报告指出，思捷管理层整调品牌转型计划后，加强执行力度改善产品，预期“加良版”的品牌转型计划会加快公司转亏为盈。

--人民币近期屡创新高，摩根士丹利报告认为，近期人民币持续升值，是热炒人民币短期将扩大滙率波幅。由于预期内地将出台更多的改革，大摩上调今明年滙率预测，预料明年底兑美元将突破6水平，或会见5.9。(完)