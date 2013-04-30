韩国数据：5月制造业景气判断指数较前月下滑--央行调查

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透首尔4月30日 - 韩国央行公布的调查显示，衡量韩国制造商对5月业务评估情况的指数下滑，因企业愈发担心内需疲乏将损及销售。
韩国央行周二在声明中称，经季节调整的5月制造业景气判断指数从4月的77微降至75。4月数据为去年7月以来的最高位。
该指数自2011年1月以来的两年多时间内仍低于中性水准100，说明预期企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。
受访者指出，他们最为担心内需疲弱，紧接着是担心经济不确定性。
韩国央行调查了全国近1,500家制造业公司，代表23个主要行业，调查时间为4月16-23日。(完) (编译 王翔琼; 审校 程琳)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：