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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 09:01 BJT

韩国数据：5月制造业景气判断指数较前月下滑--央行调查

路透首尔4月30日 - 韩国央行公布的调查显示，衡量韩国制造商对5月业务评估情况的指数下滑，因企业愈发担心内需疲乏将损及销售。

韩国央行周二在声明中称，经季节调整的5月制造业景气判断指数从4月的77微降至75。4月数据为去年7月以来的最高位。

该指数自2011年1月以来的两年多时间内仍低于中性水准100，说明预期企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。

受访者指出，他们最为担心内需疲弱，紧接着是担心经济不确定性。

韩国央行调查了全国近1,500家制造业公司，代表23个主要行业，调查时间为4月16-23日。(完) (编译 王翔琼; 审校 程琳)
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